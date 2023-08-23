Росіяни обзаздрилися: Індія успішно посадила космічний апарат на Місяць (відео)

У середу, 23 серпня, індійський космічний апарат «Вікрам» здійснив успішну посадку на Місяці. Таким чином, Індія стала четвертою державою в історії освоєння космосу, якій вдалося посадити свій апарат на місячній поверхні. Як уже повідомляли «ФАКТИ», російська спроба відновити дослідження Місяця провалилася. «Луна-25» розбився під час посадки.

«Вікрам» сів лише за 100 км від місця, де мав прилунати російський апарат. Західні фахівці спочатку оцінювали шанси індійської місії вище, ніж російської.

Додаткову технічну підтримку «Вікрам» отримував від іншого індійського орбітального місячного апарату — «Чандраян-2». Це дозволило вносити оперативно необхідні зміни до розрахункової траєкторії модуля.

Між апаратами було встановлено двосторонній зв'язок. «Чандраян-2», що знаходиться на орбіті Місяця, відправив модулю, що знижувався до поверхні, «Welcome, buddy!» («Ласкаво просимо, друже!»). І отримав одразу підтвердження.

Уточнимо, що індійська місія включає в себе насправді три апарати. «Вікрам» був доставлений на місячну орбіту за допомогою «Чандраян-3». Посадковий модуль, у свою чергу, доставив на поверхню Місяця всюдихід «Праг'ям».

Західні експерти вважають, що росія дуже поспішала. У Кремлі хотіли посадити «Місяць-25» раніше, ніж Індія зробить це зі своїм апаратом.

Індійська схема виявилася ефективнішою і надійною у результаті. У «Чандраяна» було значно більше часу на те, щоб, ковзаючи по орбіті Місяця, вибрати на її поверхні місце, яке найбільше підходить для посадки.

Як писали «ФАКТИ», раніше NASA відстрочило висадку астронавтів на Місяць. Старт корабля Артеміда 2 запланований на кінець 2024 року або початок 2025 року.

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