Вагітній Кортні Кардаш'ян довелося робити термінову операцію, щоб урятувати майбутню дитину

Представниця знаменитого клану Кардаш'ян-Дженнер Кортні Кардаш'ян повідомила, що сповнена подяки лікарям. Під час вагітності у неї сталося небезпечне медичне ускладнення. Потрібна була термінова операція.

«Як жінка, яка в минулому мала три по-справжньому легкі вагітності, я не була готова до страху терміново вирушати на операцію на плоді», — написала вона на своїй сторінці в Instagram поруч із чорно-білою фотографією, на якій її тримає за руку чоловік Тревіс Баркер на лікарняному ліжку.

«Я не думаю, що хтось, хто не пережив такої ситуації, зможе зрозуміти це почуття страху. У мене з'явилося зовсім нове розуміння та повага до мам, яким доводилося боротися за своїх дітей під час вагітності», — додала Кортні.

«Я буду довіку вдячна моїм чудовим лікарям за порятунок життя нашої дитини», — написала вона.

Кардаш'ян і Баркер, барабанщик гурту Blink-182, разом чекають на первістка. У Кортні також є троє дітей від колишнього бойфренда Скотта Дісіка, а Баркер — батько двох дітей та вітчим одної від попередніх стосунків.

«Я нескінченно вдячна моєму чоловікові, який примчав до мене з турне, щоб бути зі мною в лікарні та подбати про мене потім, він моя опора», — написала Кардаш'ян. Вона також подякувала своїй матері Кріс Дженнер, за підтримку.

Зірка реаліті-шоу оголосила про те, що вагітна під час концерту чоловіка у червні. Пізніше того ж місяця пара повідомила, що чекає на хлопчика.

«Хвала Богу, — написала Кардаш'ян наприкінці свого посту. — Вийти з лікарні з моїм малюком у животі та в безпеці було справжнім благословенням».

Раніше молодша представниця клану Кардаш'ян-Дженнер Кайлі зізналася, що робила пластичні операції і дуже про це шкодує.

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