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«Я вагітна»: Кортні Кардаш'ян приголомшила чоловіка новиною прямо під час його концерту (відео)

18:14 18 червня 2023
Кортні Кардаш&#39;ян та Тревіс Баркер

Кортні Кардаш'ян, старша із сестер клану Кардаш'ян-Дженнер, сімейне реаліті-шоу яких одне з найпопулярніших у США, оригінально і водночас зворушливо повідомила коханому про свою вагітність. 44-річна зірка реаліті прийшла на концерт чоловіка — Тревіс Баркер є ударником популярного американського гурту Blink-182 — і в розпал виступу підняла над головою плакат із написом «Трэвіс, я вагітна».

У розпал концерту Кортні підняла над головою плакат із написом «Трэвіс, я вагітна»

Безумовно, музиканти на мить оторопіли. Потім кинулися вітати 47-річного Баркера, який ледве стримував сльози радості. А Кортні у залі дала волю емоціям.

Вона раніше зізнавалася, що дуже хоче дитину від Тревіса. Вони намагалися завести дітей від самого початку їхніх стосунків. Кортні проходила інтенсивну гормональну терапію та готувалася до ЕКЗ. І ось зусилля виправдалися.

У Кортні вже є троє дітей — 13-річний Мейсон, Пенелопа (дівчинці у липні виповнюється 10 років) та 8-річний Рейн. Їхній батько — Скотт Дисік, з яким Кардаш'ян була у стосунках з 2006 по 2015 рік.

З Тревісом Кортні почала зустрічатися в січні 2021 року, в жовтні було оголошено про заручини. Минулого року пара уклала офіційний шлюб у Лос-Анджелесі, а потім зіграла розкішне весілля на березі Портофіно в Італії.

Баклер був одружений двічі і обидва рази розлучився. Він має двох дітей від другого шлюбу з актрисою Шанною Моклер.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що інша представниця клану Кардаш'ян-Дженнер Кім Кардаш'ян завдяки сімейному реаліті-шоу заробила вже 1,2 млрд доларів і увійшла до списку Forbes найбагатших жінок США. А її молодша сестра Кайлі Дженнер почала зустрічатися з популярним актором Тімоті Шаламе.

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