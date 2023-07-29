«Краще б нічого не чіпала»: молодша сестра Кім Кардаш'ян шкодує, що в 19 років зробила пластику

Молодша представниця суперуспішного клану Кардаш'ян-Дженнер Кайлі несподівано зізналася, що робила пластичні операції. Раніше вона категорично заперечувала припущення численних експертів та власних фанатів, хоча зміни у її зовнішності були очевидними. Кайлі, якій 10 серпня виповнюється 26 років, завжди стверджувала, що використовувала лише косметичні філери.

І ось у новому епізоді популярного реаліті-шоу «Родина Кардаш'ян» вона заявила: «Я зробила собі груди раніше, ніж народила Стормі». Нагадаємо, так звати дочку Кайлі та репера Тревіса Скотта. Дівчинці зараз п'ять років.

Виходить, що Кайлі збільшила собі груди у віці 19 років, тобто ще до того, як завагітніла.

«Не думала, що народжу дитину у 20 років. Не знаю, навіщо я вирішила робити операцію. У мене були гарні груди… просто чудові. Ідеальний розмір, ідеальне все. А потім я завагітніла, і мої груди ще не встигли зажити повністю після операції…» — розповіла Кайлі.

Вона зізналася, що тепер шкодує про пластику.

«Я порекомендувала б усім, хто думає про це, почекати до народження дітей… Зізнаюся, як мати дівчинки я була б убита горем, якби моя дочка захотіла змінити своє тіло в 19 років», — додала Кайлі.

«Я хочу бути найкращою мамою і найкращим прикладом для Стормі… І тепер я розумію, що краще нічого не чіпала б, не змінювала у своїй фігурі», — заявила Дженнер.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кайлі Дженнер у лютому 2022 року народила сина. Батьком дитини є той самий Тревіс Скотт. Кайлі та репер то сходяться, то розходяться. Вони ніколи не були одружені офіційно.

Проте у квітні цього року всі західні таблоїди вибухнули повідомленнями про роман між популярним актором Тімоті Шаламе та Кайлі. А нещодавно Дженнер опублікувала в Instagram кілька фотографій із золотим перснем на безіменному пальці.

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