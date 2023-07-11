«Ти вкрала моє грьобане весілля»: Кім і Кортні Кардаш’ян посварилися через Андреа Бочеллі

Між рідними сестрами Кім і Кортні Кардаш'ян, які поділилися з шанувальниками архівним фото, сталася неабияка сварка, свідками якої стали мільйони глядачів їхнього реаліті-шоу, що показує стрімінгова компанія Hulu. У черговому епізоді сестри зчепилися через рішення Кім стати партнером Dolce & Gabbana. Знаменитий будинок моди раніше допомагав з оформленням дизайну весілля Кортні та рок-музиканта Тревіса Баркера.

Кортні, яка нещодавно оголосила про те, що вона вагітна, звинуватила сестру в крадіжці творчих ідей. У відповідь Кім обрушилася з такими ж претензіями:

«Я влаштувала своє весілля в Італії. Чи говорила я, що ви з Тревісом наслідуєте мене, одружившись в Італії? Хто виступав на моєму весіллі? Андреа Бочеллі. Хто виступав на твоєму весіллі, Кортні? Андреа Бочеллі. Ти вкрала мою кляту весільну країну і мого весільного виконавця. Андреа Бочеллі — мій улюблений співак на всі часи! А тепер ти звинувачуєш мене в тому, що я копіюю твій образ солодкого життя?»

Знаменитий італійський тенор вирішив проявити мудрість і помирити сестер. Андреа Бочеллі написав в Instagram:

«Дорогі @kimkardashian і @kourtneykardash, я так задоволений, що ви обидві любите мій голос, і я завжди буду радий заспівати для вас. Але знайте, що є молодший і набагато талановитіший артист @matteobocelli, якого ваша мама @krisjenner дуже добре знає. До швидкої зустрічі в Тоскані!«

Андреа, звісно, написав про свого 2-річного сина Маттео, який пішов стопами батька. Він уже з успіхом виступав на багатьох концертах, а також співав і на весіллі Кортні Кардаш'ян.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Андреа Бочеллі прихистив пса Джека, врятованого з Куп'янська.

На фото в заголовку Кім та Кортні Кардаш'ян. Фото з соцмереж

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