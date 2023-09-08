Apple втратила 200 млрд доларів за два дні: що сталося
Акції Apple впали на 2,9% після повідомлень про те, що Китай, який озброює росію, планує розширити заборону на використання iPhone для установ і компаній, підтримуваних урядом. Інвестори занепокоєні здатністю найдорожчої публічної компанії у світі вести бізнес у другій за величиною економіці світу.
Аpple у підсумку відзначила найбільше денне падіння за більш ніж місяць. Компанія втратила близько 200 мільярдів доларів за два дні, а її акції наразі демонструють найгірші показники в промисловому індексі Доу-Джонса.
Китай є найбільшим зарубіжним ринком для продукції компанії, а продажі в Піднебесній склали близько п'ятої частини загального доходу компанії минулого року. Apple не розкриває дані про продажі iPhone за країнами, але аналітики дослідницької компанії TechInsights підрахували, що минулого кварталу в Китаї було продано більше iPhone, ніж у США. Apple також виробляє більшу частину своїх iPhone на китайських заводах.
Компанія Apple, що розташована в Купертіно, штат Каліфорнія, також відіграє важливу роль в економіці КНР, написав Брендон Ніспел, аналітик KeyBanc Capital. Через це компанія «історично вважалася в Китаї відносно захищеною від урядових обмежень». Ці повідомлення про заборони ставлять перед собою важливе питання, написав він: «Чи змінює уряд КНР свою позицію?«
6 вересня газета Wall Street Journal повідомила, що Китай заборонив використання iPhone чиновниками центрального уряду, і що менеджери інформували співробітників про заборону через чати або зустрічі.
7 вересня агентство Bloomberg повідомило, що ці заборони було поширено на підтримувані державою компанії, зокрема на енергетичний гігант PetroChina, в якому працюють мільйони співробітників. Ним контролюються величезні частини китайської економіки.
Аналітики Bank of America написали 7 вересня, що потенційна заборона на iPhone настає слідом за новим флагманським смартфоном високого класу, випущеним китайським виробником Huawei. Час, на думку аналітиків, «цікавий».
Уряд США заявив 5 вересня, що вивчає новий смартфон. Радник із національної безпеки Джейк Салліван заявив під час брифінгу в Білому домі, що Сполученим Штатам потрібно «більше інформації про його характер і склад», щоб визначити, чи обійшла китайська компанія американські обмеження на експорт напівпровідників для створення нового чипа.
Раніше «ФАКТИ» публікували матеріали розслідування Wall Street Journal про те, як Китай обходить санкції США.285