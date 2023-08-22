Раніше повідомлялося, що згідно з домовленістю Блінкена і Сі Цзіньпіня Китай не постачатиме зброю росії. Однак з початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай відправив десятки тисяч вантажів російським збройовим компаніям, про це повідомила газета The Telegraph. Розслідування показало, що Китай допоміг забезпечити російських військових гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та необхідною сировиною. Цього року товарообіг між Москвою і Пекіном може досягти рекордного рівня — понад 200 мільярдів доларів. Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Північна Корея теж нарощує товарообіг з росією.

Ці торгові дані суперечать заявам Китаю про нейтралітет і його обіцянкам не надавати зброю ні українським, ні російським військам. Китай також намагається відігравати певну роль у міжнародних мирних переговорах, і ця позиція підривається його постійною підтримкою росії. За даними The Telegraph, китайська компанія відправила 1000 безпілотників до росії в місяці, що передували повномасштабному вторгненню в лютому 2022 року. Фірма називала себе «оптовим продавцем дитячих іграшок» і відправила дрони російській підставній компанії, яка також вказувала себе продавцем іграшок. Після початку вторгнення китайські компанії продовжували постачати військову допомогу росії, в тому числі турбореактивні літаки і системи навігації для ракет через Індію та Коста-Ріку.

Товари, які експортує Китай, офіційно класифікуються як товари «подвійного призначення», тобто мають і невійськове застосування. Ця класифікація дозволяє Китаю обходити міжнародні санкції і підтримувати фікцію, що він не надає росії летальну допомогу.

Офіційні особи НАТО і США пригрозили «серйозними наслідками», якщо Китай надасть росії летальну військову допомогу. Розслідування виявило торгові дані з Китаю, які вказують на те, що Пекін зараз є «критично важливим рятувальним кругом» для росії на тлі руйнівних економічних санкцій.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Кім Чен Ин особисто показав шойгу нові балістичні ракети і дрони.

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