Разом до перемоги: бренд коньяку «Довбуш Карпатський» допомагає воїнам з однойменної бригади

4 серпня поточного року «Торговий Дім АВ», який виробляє високоякісний український коньяк «Довбуш Карпатський», зробив свій внесок у підтримку героїчних захисників України.

Так, бренд «Довбуш Карпатський» надав військову та гуманітарну допомогу (генератори, тепловізори, квадрокоптери, старлінки тощо) воїнам 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша (ВЧ А4056), що несе службу на передовій.

«Бригада „Довбуш“ героїчно веде боротьбу на передовій за нашу свободу та незалежність. Керівництво „Торгового Дому АВ“ та бренд українського коньяку „Довбуш Карпатський“ висловлює глибоку подяку всім воїнам бригади „Довбуш“ за їхні зусилля щодо захисту нашої країни Вони є яскравим прикладом справжнього патріотизму, мужності та самовідданості. Як і народний герой Олекса Довбуш кілька століть тому, вони з вогнем в душі демонструють відважний дух, сміливість та хоробрість у тяжких битвах з ворогом», — каже виробник.

ДОВІДКА:

Український коньяк «Довбуш Карпатський» — це високоякісний продукт вітчизняного виробництва, який поєднує традиції якості та національної гордості. Його місія — не лише радувати поціновувачів вишуканих напоїв, а й підтримувати важливі соціальні ініціативи. Це насамперед допомога нашим військовим у цей непростий час.

Ексклюзивним дистриб'ютором коньяку «Довбуш» на території України є «Торговий дім АВ». За роки праці він набув репутації сильного та досвідченого дистрибутора алкогольних брендів преміумкласу в Україні, який виконує свої обовʼязки навіть в умовах війни. Багатий та унікальний досвід роботи на алкогольному ринку з переконливими цифровими показниками продажу відомих, популярних у споживачів українських брендів горілки GreenDay, коньяк ADJARI, горілки HELSINKI робить компанію однією з найпотужніших у галузі.

Раніше шеф-редоктор «Обозревателя» Орест Сохар на своїй сторінці у Фейсбук звернувся до українців із закликом зробити добру інвестицію — скинутися на дрони-камікадзе для бійців ЗСУ.

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