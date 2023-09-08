Росіяни завдали потужного удару по селу на Херсонщині: є загиблі та поранені (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 8 вересня росія завдала авіаудару по Одрадокамʼянці. Постраждали семеро людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Через влучання керованої авіабомби травми несумісні з життям отримали двоє жінок та один чоловік. Ще чотири жінки — поранені. Двох потерпілих, 54 та 62 роки, шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки, 50 та 29 років, лікування проходитимуть амбулаторно. Крім цього, окупанти вдарили з мінометів по Веселому. Там поранення отримав 67-річний чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні», — йдеться у повідомленні.

За словами Прокудіна, загиблим від російського авіаудару жінкам було 48 та 40 років, а чоловікові — 46.

Як писали «ФАКТИ», вранці 8 вересня окупанти обстріляли Кривий Ріг. Ракета поцілила в адмінбудівлю. Попередньо, один загиблий та десятки постраждалих.

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