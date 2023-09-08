У Кривому Розі є жертви після ранкового обстрілу з боку окупантів (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Вранці 8 вересня окупанти обстріляли Кривий Ріг. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Приліт у Кривому Розі. Ракета поцілила в адмінбудівлю. Попередньо, 1 загиблий та 9 постраждалих. 3-х дістали з-під завалів. Зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв м. Інформація уточнюється. Горіти болотяним в пеклі за горе, яким вони засіяли Україну! Не пробачимо», — повідомив він.

За даними голови МВС Ігоря Клименка, приліт був по середмістю. Зруйнована одна із адмінбудівель поліції.

«Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості. Надзвичайники на місці прильоту гасять пожежу площею 200 квадратних метрів. Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи», — йдеться у повідомленні.

Пізніше Лисак додав, що кількість потерпілих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 40 осіб.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 8 вересня росіяни також обстріляли Суми, Запоріжжя та Одеську область.

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