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Соцвиплати жителям окупованих територій буде переглянуто, а деякі, можливо, припинено, — Верещук

15:59 8 вересня 2023
Соцвиплати жителям окупованих територій буде переглянуто, а деякі, можливо, припинено,&nbsp;— Верещук

Соціальні виплати переселенцям та мешканцям тимчасово окупованих територій будуть переглянуті. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

За її словами, ці платежі потребують ревізії. Рішення буде прийматись з точки зору соціальної справедливості та політичної доцільності.

«Тобто, треба ще раз подивитись, наскільки виправдано продовжувати виплати. Держава продовжує платити певним категоріям вчителів, лікарів та працівників держпідприємств, а також ВПО на ТОТ. Також держава продовжує виплати субсидій та пільг громадянам на ТОТ попри те, що надання комунальних послуг фактично не відбувається», — зазначила Верещук.

Разом з тим вона відмітила, що поки що не йдеться про повне скасування виплат.

«Ми говоримо про ревізію та оцінку доцільності з точки зору поточної реальності. За результатами ревізії деякі виплати можуть бути припинені або призупинені. Найближчим часом дотичні міністерства та відомства проведуть ревізію та нададуть робочі пропозиції», — додала чиновниця.

Раніше Верещук повідомляла, що в парламенті зареєстровано проєкт закону, який забороняє банкам стягувати з переселенців-боржників гроші, які їм нараховує держава як допомогу на проживання.

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