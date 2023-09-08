Мер Парижа Ідальго помічена у симпатіях до прокремлівських сепаратистів: про що йдеться

Мер столиці Франції Анн Ідальго, яка раніше надала звання почесного громадянина Парижа колишньому в'язню кремля українському режисерові Олегу Сенцову, зацікавилася справами Південного Кавказу. Вона їздить у Карабах і зустрічається з прокремлівським проксі, зокрема лідером вірменських сепаратистів анклавом Арутюняном. А ще вона надсилає листи до французького МЗС із закликами визнати Арцах. Про це пише Цензор.

Як пише видання, Ідальго закликає владу Франції побудувати там аеропорт і вимагає від президента Макрона внести на обговорення Ради безпеки ООН резолюцію про міжнародне військове втручання в Карабаху.

«Бурхлива активність Ідальго в регіоні, що перебуває більш ніж за 4500 км від Парижа — сфери її прямої відповідальності, нагадує аналогічні вчинки мера москви Лужкова в Криму. Міський голова столиці росії часто їздив на півострів, зустрічався з місцевими сепаратистами, фінансував їх і робив заяви на підтримку анексії. У 2002-му мер Лужков заявляв: «Крим — це особливий регіон росії!» — нагадує Цензор.

Через 20 років історія повторилася. Після зустрічі з «президентом» сепаратистського анклаву Арутюняном Ідальго сказала: «Париж звернувся до уряду Франції з проханням визнати незалежність республіки Арцах». Тоді як Ідальго виявляє інтерес до Карабаху, французькі ЗМІ і навіть Вікіпедія, коментують її як мера.

Мер V округу Парижа Берту звертав увагу на розрив між її заявами та реальністю: «Фактично містом ніхто не займається. Париж огидний, купівельна спроможність падає, сім'ї залишають столицю».

Wikipedia пише: «#SaccageParis — це рух, спрямований на засудження деградації спадщини, культури та суспільства, яке зазнав Париж під керівництвом Анн Ідальго… Через рік після початку руху #SaccageParis асоціювався майже з 3 млн повідомлень, опублікованих у Twitter; позначку 3,5 млн було пройдено наприкінці травня 2022».

Про неефективність її як мера не раз писало Le Figaro. В одній із останніх публікацій видання виявило, що у 2017 році майже половина річної суми, яку Ідальго отримала на представницькі витрати, пішла на купівлю одягу люкс-брендів.

«Замість виконання прямих обов'язків Анн Ідальго цікавиться далеким Кавказом. І це виглядає як розпалювання конфлікту в неспокійному регіоні, де вигодонабувачем є не Вірменія, а росія, якій вигідно „повільне тління“ Карабаха», — йдеться у публікації «Цензора».

Раніше повідомлялося, що кремль тисне на своїх проксі-маріонеток у Карабаху, щоби російські війська залишилися там ще на п'ять років.

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