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Спеції на допомогу: простий лайфхак, як позбутися неприємного запаху з пилососу

19:01 8 вересня 2023
прибирання

Тим, хто часто прибирає в себе вдома, відомо, якщо пилосос забитий пилом та сміттям, то не тільки сила всмоктування слабшає, ще й може з'явитися неприємний запах.

Це може бути запах пилу, а також запах від пилососа.

Виробники пилососів називають декілька причин, пише news24. Можуть бути забиті резервуар, насадка або шланг для збору пилу, забруднені фільтри. В бюджетних моделях часто винний дешевий пластик.

Щоб позбутися від запаху з пилососа, можна при прибиранні використовувати спеції. Тоді у приміщенні буде стояти запах кориці або гвоздики.

Річ у тім, що запах спеції переб’є неприємний запах пластику, а якщо врахувати, що під час роботи пилосос нагрівається, кориця розкриє свої аромати повною мірою і буде пахнути досить довго та яскраво.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про 10 лайфхаків, які спрощують генеральне прибирання в будинку чи квартирі.

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