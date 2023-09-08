Зняття санкцій в обмін на відновлення зернової угоди: що пообіцяв генсек ООН путіну під час секретних переговорів

Нещодавно ЗМІ повідомляли про те, що конкретні пропозиції ООН щодо розблокування «зернової угоди» не знайшли відгуку в росії. Однак у п'ятницю, 8 вересня, стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш направив секретний лист міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, в якому запропонував значне пом'якшення санкцій в обмін на відновлення Чорноморської ініціативи. Лист датований 28 серпня, пише німецька газета Bild.

Пропозиція Гутерріша складається із чотирьох конкретних пунктів, зазначає видання.

Зокрема, генсек ООН пропонує скасувати введені в червні 2022 року фінансові санкції ЄС щодо Россільгоспбанку, який, як і інші російські фінансові установи, було відключено від системи SWIFT.

Ідея Гутерріша полягає в основі цього банку дочірньої компанії RSHB Capital SA та підключенні її до SWIFT. Вона надаватиме технічні послуги для платіжних операцій, не виконуючи при цьому самостійних банківських функцій, тому їй не потрібна банківська ліцензія.

Представник Єврокомісії підтвердив у розмові з Bild, що Євросоюз допустив можливість пошуку «конструктивного рішення», що дозволяє здійснювати платежі за торгівлю аграрними продуктами та продовольством через SWIFT, не порушуючи санкції ЄС. У компанії SWIFT виданню підтвердили, що «на високому рівні точаться дискусії навколо Чорноморської ініціативи».

У другому пункті ООН, за даними Bild, пропонує застрахувати російські кораблі від українських атак в Азовському та Чорному морях.

«Фінансована ООН страхова компанія для російського експорту продуктів харчування та добрив може розпочати роботу з Lloyd's протягом 4−6 тижнів» , — цитує видання лист Гутерріша.

Третій пункт має на увазі повернення росії її заморожених в ЄС коштів. Гутерріш пропонує москві надати список рахунків і активів, а російським виробникам добрив — звернутися до органів ЄС із заявками про зняття санкцій. ООН співпрацюватиме з владою відповідних країн та ЄС щодо розгляду даних заявок, обіцяє голова ООН.

Четвертим пунктом є пропозиція дозволити російським кораблям, які перевозять продукти харчування та добрива, заходити до портів Німеччини та інших держав.

Як пише Bild, якщо ця пропозиція буде реалізована, ООН виконає всі вимоги кремля, а здійснювані росією бомбардування українських цивільних об'єктів будуть винагороджені.

«ООН не намагається винагородити росію. Ми намагаємося покращити продовольчу безпеку у всьому світі. Наші цілі мають суто гуманітарний характер», — заявили в ООН.

У Міністерстві закордонних справ України виступили проти поступок росії заради зернової угоди.

«Позиція української сторони залишається незмінною: ослаблення частини санкційного режиму проти росії в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу та запрошенням москви до нових хвиль шантажу. Міжнародна спільнота має працювати над поверненням росії до виконання своїх зобов'язань, а не посилювати її почуття безкарності та заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки «, — написав у Фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, раніше в Німеччині гру путіну із «зерновою угодою» назвали цинічною.

163

Читайте нас у Facebook та Instagram