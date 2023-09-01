З'явилася нова інформація про чорноморську зернову угоду, яку в липні припинила росія: генеральний секретар ООН надіслав росії низку конкретних пропозицій щодо її відновлення.

Антоніу Гутерріш відправив ці пропозиції напередодні зустрічі між володимиром путіним і турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, який виступив посередником в укладанні угоди, коли вона була вперше узгоджена минулого року, а зараз звинувачує Захід у краху зернової угоди.

«Я вважаю, що ми представили пропозицію, яка може стати основою для поновлення, але поновлення, яке має бути стабільним, — сказав пан Гутерріш. — Ми не можемо мати чорноморську ініціативу, яка рухається від кризи до кризи, від призупинення до призупинення. Нам потрібно мати щось, що працює, і що працює на благо всіх».

Два турецьких джерела повідомили Reuters, що вони зустрінуться 4 вересня і в першу чергу обговорять експорт чорноморського зерна.

Але російський дипломат, який говорив на умовах анонімності, сказав Reuters, що в листі пана Гутерріша «немає ніяких одкровень» і що він просто «підсумовує попередні ідеї ООН, які не спрацювали».

«У нас є деякі конкретні рішення… Вони дозволяють більш ефективний доступ російського продовольства та добрив на світові ринки за адекватними цінами», — сказав Гутерреш.

Додамо, що росія вийшла з угоди в липні, поскаржившись на те, що її власний експорт продовольства і добрив зіткнувся з перешкодами через західні санкції. Однією з головних вимог москви є повернення Россельхозбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Чорноморська зернова угода була розроблена для того, щоб забезпечити безперешкодний експорт зерна з росії та України, які є провідними експортерами, з метою боротьби з глобальною продовольчою кризою.

Раніше «ФАКТИ» писали, що вже цієї осені Латвія планує підключитись до перевезення українського зерна.

39

Читайте нас у Facebook та Instagram