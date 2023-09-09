Штрафи повертаються: за що українцям доведеться платити з початку жовтня

Очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев нагадав українцям про повернення штрафів, скасованих на початку повномасштабного вторгнення росії — законодавство мали змінити ще до 1 липня, аби штрафні санкції запрацювали з серпня, але парламент не встиг цього зробити.

Вони будуть істотними і стосуватимуться тих підприємців, які працюють без реєстраторів розрахункових операцій (РРО), пише «РБК-Україна».

«Я хочу звернутися до підприємств торгівлі щодо встановлення касових апаратів. З 1 жовтня буде введено великі штрафи за невстановлення цих апаратів», — зазначив Гетьманцев.

Він також наголосив, що планові перевірки бізнесу на наявність касових апаратів уже відновлено. Причому у повному обсязі.

За словами Гетманцева, перевірки стосуються певних груп підприємців, зокрема, тих, хто реалізує:

спиртні напої;

табачні вироби;

паливо;

електроенергію.

Крім того, під планові перевірки підпадають банківські та фінансові установи, а також гральний бізнес.

«Днями буде прийнято план податкових перевірок. І до кінця року перевірять усі підприємства», — попередив народний депутат.

Скільки доведеться платити

Якщо податкові органи встановлять, що перелічені категорії не проводять розрахункові операції через касові апарати, до них застосують фінансові санкції. І їхній розмір безпосередньо залежить від суми, яка пройшла «повз касу».

За перше порушення загрожує штраф у розмірі 100% вартості проданих товарів (робіт та послуг). За кожне наступне — 150% вартості проданих із порушеннями правил товарів (робіт, послуг).

Є виняток

Штрафи за роботу без касових апаратів не застосовуватимуть до бізнесу на прифронтових територіях. Але це не стосується торгівлі підакцизними товарами.

Чому повертають штрафи

У червні Верховна Рада ухвалила законопроект № 8401, яким внесено зміни до Податкового кодексу. За кілька тижнів його підписав президент Володимир Зеленський. Зокрема, було скасовано пільгову 2%-у ставку. Фізичним особам-підприємцям дозволили самостійно перейти на бажану систему оподаткування. А нових ФОПів, які реєструвалися у 2022 році, автоматично перевели на єдиний податок зі ставкою 5%.

Крім того, І та ІІ групи зобов'язали знову сплачувати єдиний податок, а заборону на штрафи за порушення податкового законодавства також скасували.

Повернення довоєнних податків, штрафів та перевірок є одним із структурних маяків, передбаченим угодою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про програму фінансування на 15,6 млрд доларів.

Кому необхідний касовий апарат, а кому ні

Використання касових апаратів є обов'язковим для ФОПів на II, III та IV групах спрощеної системи оподаткування та на загальній системі оподаткування. Незалежно від виду діяльності та обсягу доходів.

ФОПам на І групі не обов'язково використовувати реєстратори розрахункових операцій.

Важливе уточнення: умовою дотримання законодавства є реєстрація касового апарату контролюючим органом.

Державна податкова служба пропонує використовувати безкоштовні програмні РРО, які встановлюються на смартфони та планшети на операційних системах iOS та Android. Їхнє оновлення та застосування не потребує витрат та спеціальних навичок.

Раніше юристи розповідали про набуття чинності закону щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно, та пояснювали, хто має право не сплачувати такі податки.

Фото Pixabay

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