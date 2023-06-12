Звільнять від сплати податків: юристи пояснили, кого це стосується

Воєнний стан вносить свої корективи в усі сфери життя. Сфера податків не є винятком та вимагає пошуку компромісу між інтересами держави та можливостями платників. Набрав чинності закон щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно. Які зміни ним запроваджуються та кого вони стосуються, розповіли в «Юридичному пораднику для ВПО».

«Не сплачується податок за земельні ділянки, непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами. Не нараховується орендна плата за договорами оренди земельних ділянок державної і комунальної власності, які: забруднені вибухонебезпечними предметами; непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами.

Також не є об’єктом оподаткування єдиним податком для платників єдиного податку IV групи площі земельних ділянок, які: забруднені вибухонебезпечними предметами; непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами.

Крім того, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних осіб, юридичних осіб, ФОП та розташовані: на територіях активних бойових дій; на тимчасово окупованих РФ територіях України".

Нововведеннями не нараховується та не сплачується екологічний податок платниками цього податку за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів: на територіях активних бойових дій та на тимчасово окупованих РФ територіях України.

«Також не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що розташовані: на територіях активних бойових дій; на тимчасово окупованих РФ територіях України.

Слід додати, що не нараховується та не сплачується єдиний податок IV групи з площі сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди, у податкових періодах, коли на територіях, на яких розташовані такі сільськогосподарські угіддя та/або землі водного фонду, ведуться бойові дії або території тимчасово окуповані збройними формуваннями РФ, до дати завершення на таких територіях активних бойових дій або тимчасової окупації РФ".

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та фактичними даними платник податків повинен проявити активну позицію та подати оригінали або належним чином засвідчені копії документів, що підтвердять підстави, на яких податок нараховуватися та сплачуватися не повинен.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що громадяни, які мають у власності житлову нерухомість, зобов'язані сплатити податок на це майно.

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