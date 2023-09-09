Більше 600 окупантів, 36 артсистем і 15 танків: в Генштабі назвали втрати російського ворога за добу

Протягом минулої доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень, противник завдав 13 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Рашисти вдарили по містам Суми та Кривий Ріг, де є жертви.



Як зазначають у Генштабі ЗСУ, на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, для поповнення безповоротних втрат продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно за рахунок ув’язнених.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, продовжують тиснути на ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю.



На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. У свою чергу, противник перекидає на цей напрямок найбільш боєздатні частини зі складу повітряно-десантних військ та намагається відновити втрачене положення. Так, українські підрозділи в районі Роботиного Запорізької області відбили понад 10 таких спроб.

На Херсонському напрямку наші захисники продовжують утримувати захоплені позиції на лівому березі Дніпра, вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади боєприпасів та наносити успішне ураження по тилам противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 1 пункті управління та по 1 позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем було уражено 1 склад боєприпасів, 9 артилерійських засобів, 6 пунктів управління, 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Втрати особового складу ворожої армії станом на ранок суботи, 9 вересня, перевищили 268 тисяч військових. За добу Сили оборони України знищили 15 танків, 13 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, три одиниці РСЗВ та засіб ППО.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що українські захисники під час контрнаступальних дій на півдні країни успішно виснажують сили російських окупантів і можуть досягти оперативних успіхів до кінця поточного року.

Фото Генштабу ЗСУ

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