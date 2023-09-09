Продовжуємо видавлювати ворога: в Силах оборони розповіли про ситуацію біля Роботиного

Українські військові продовжують просуватися біля Роботиного у Запорізькій області, де захисники нешвидко, але впевнено видавлюють ворога.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Ми продовжуємо видавлювати противника. Нешвидко, але певні успіхи є», — зазначив він та підтвердив, що росіяни перекидають у напрямку Роботиного підрозділи Повітряно-десантних військ. Окупанти також намагаються відновити втрачені позиції, але безуспішно.

За його словами, українські захисники також продовжуються стримувати наступ окупаційних військ поблизу Авдіївки та Мар'їнки, де ворог активно застосовує підрозділи «Шторм-z»: «Там протягом доби противник здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Не полишає спроб у районах Новокалинового, Красногорівки і Пречистівки Донецької області».

Також військові показали, як дрони-камікадзе нищать техніку противника.

Як відомо, влітку бійці ЗСУ посили наступ у Запорізькій області, бої точаться відразу на двох напрямках — Мелітопольському та Бердянському. Нещодавно був звільнений населенний пункт Роботине.

Західні ЗМІ повідомляли, що наші бійці прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні. Згідно зі зведеннями Генштабу, українські військові продовжують наступальні дії на схід та південь від звільненого Роботиного. При цьому британська розвідка припускає, що росія перекинула до Роботиного підрозділи з інших напрямків. Це може ослабити її наступ на інших ділянках фронту.

Фото зі сторінки командування Сухопутними Військами ЗСУ

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