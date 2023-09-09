Кім Чен Ин задоволений: КНДР спустила на воду субмарину з тактичною ядерною зброєю (відео)

Північна Корея, яка, за даними західних спецслужб, постачає озброєння росії, оголосила про спуск на воду першого «тактичного атомного ударного підводного човна». Субмарину «Герой Кім Гун Ок» було передано до складу флоту, який патрулює води між Корейським півостровом та Японією. Лідер КНДР Кім Чен Ин на церемонії спуску підводного човна на воду назвав його одним із головних «підводних наступальних засобів військово-морських сил» Північної Кореї.

Він підкреслив, що озброєння ВМФ країни ядерною зброєю є невідкладним завданням, і пообіцяв збільшити кількість підводних і надводних кораблів, оснащених тактичною ядерною зброєю, пише Reuters.

Кім Чен Ин на церемонії спуску підводного човна на воду назвав його одним із головних «підводних наступальних засобів військово-морських сил» Північної Кореї

Аналітики вважають, що підводний човен є модифікацією радянського підводного човна проєкту 633 (за класифікацією НАТО «Ромео»), який КНДР купив у Китаю в 1970-х роках і почав виробляти всередині країни. Судячи з фотографій, судно озброєне балістичними та крилатими ракетами.

Судно озброєне балістичними та крилатими ракетами

Застарілі підводні човни, які використовуються як основа для створення нової субмарини, відносно шумні, повільні, мають обмежену дальність дії, а значить, не такі ефективні під час війни, вважає колишній експерт із озброєнь уряду США Ванн Ван Діпен.

«Коли ця штука буде розгорнута в польових умовах, вона буде дуже вразлива для протичовнових сил союзників. Тому я думаю, що з якогось тверезої військової точки зору це не має особливого сенсу», — сказав Ван Діпен.

Військові Південної Кореї заявили, що підводний човен, схоже, не готовий до нормальної експлуатації. Є ознаки, що Північна Корея намагається перебільшити свої можливості, пише Reuters.

Натомість науковий співробітник Корейського інституту оборонного аналізу (KIDA) Сін Син Кі у розмові з Reuters попередив, що Південна Корея та США не можуть гарантувати виявлення та знищення подібних підводних човнів.

«Очевидно, що Північна Корея значно розширила та зміцнила оперативні можливості своїх військово-морських сил порівняно з минулим», — сказав він.

Нагадаємо, наприкінці червня міністр оборони росії сергій шойгу побував з візитом в КНДР, де Кім Чен Ин особисто показав йому нові балістичні ракети та дрони.

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