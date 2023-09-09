Кожного місяця — на 150 грн більше: хто з пенсіонерів має право на отримання такої доплати до пенсії

Деякі пенсіонери крім основної виплати можуть отримувати й доплати, зокрема, надбавки за вік та стаж, за донорство, за дітей-утриманців.

Як пише видання «На пенсії», надбавку за дітей нараховують пенсіонерам, на утриманні яких є діти віком до 18 років. По 150 гривень на кожну дитину доплачують до пенсій за віком, інвалідністю та за вислугу років, призначених відповідно до законів України «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Щоб отримати надбавку на дитину, слід подати заяву до відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії, додавши до неї пакет документів, що засвідчують особу, родинні стосунки та вік утриманця, а також його перебування на утриманні заявника. Документами, які підтверджують, що заявник не працює, можуть бути трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу, відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.

До пакету документів входять:

паспорт пенсіонера;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

трудова книжка пенсіонера;

свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

довідка уповноважених органів з місця проживання про перебування на утриманні або спільне проживання із заявником.

Надбавку виплачують, поки дітям-утриманцям не виповниться 18 років.

Якщо пенсіонери, які отримують надбавку на дитину, знаходять роботу або стають підприємцями, вони зобов'язані повідомити про це ПФУ. У таких випадках надбавку платити припиняють.

Нагадаємо, що особам, які мають статус учасника бойових дій, до пенсії мають доплачувати суму, еквівалентну 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Доплата встановлюється незалежно від виду одержуваної пенсії. На сьогодні розмір зазначеного прожиткового мінімуму становить 2093 гривні, відтак розмір зазначеної надбавки — 523,25 гривні.

Фото Pixabay

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