Залежить не лише від стажу: хто з пенсіонерів має отримувати доплату у розмірі 25% прожиткового мінімуму

В Україні особи, які мають статус учасника бойових дій, мають отримувати доплату до пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для людей, які втратили працездатність.

Про це пише профільне видання «На пенсії».

Таку відповідь юристи надали на лист чоловіка, який брав участь у бойових діях у 1968 році в Чехословаччині, і має трудовий стаж — 40 років та 9 місяців.

«В даному разі основний розмір пенсії, найімовірніше, розрахований на загальних підставах за нормами Закону „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“. Розмір такої пенсії залежить не лише від кількості стажу, а й від розміру заробітної плати», — йдеться у відповіді фахівців.

Крім того, зазначено, що особам, які мають статус учасника бойових дій, до пенсії повинні також доплачувати допомогу у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Така доплата встановлюється незалежно від виду пенсії. На сьогодні розмір зазначеного прожиткового мінімуму становить 2093 гривні, отже розмір зазначеної надбавки — 523,25 гривні.

Це передбачено Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

При цьому загальний розмір пенсії з усіма надбавками в учасника бойових дій не може бути нижчим за 210% зазначеного прожиткового мінімуму, тобто не нижчим за 4395,30 гривні. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів № 656 від 28 липня 2010 року (у редакції від 16 липня 2021 року).

Тобто, якщо чоловік отримує меншу суму, то має всі шанси на відновлення справедливості.

Нагадаємо, в Україні частина пенсіонерів має право на отримання виплат у розмірі 10 пенсій, йдеться про одноразову грошову допомогу для вчителів.

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