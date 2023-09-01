Перерахунок зарплат та пенсій: хто з українців гарантовано отримає доплату в 520 грн

Міністерство фінансів планує двічі підвищити мінімальну зарплату. Про це йдеться в документі, який Мінфін розіслав до департаментів фінансів органів місцевої влади.

Зокрема, з січня 2024 року вона становитиме 7100 грн, а з липня — 8000 грн, пише OBOZREVATEL.

Оскільки мінімальна зарплата і мінімальна пенсія тісно пов'язані через прожитковий мінімум, то це автоматично призведе до зростання гарантованого розміру пенсії.

Так, в Україні ті, хто досяг 65 років і виконав вимоги щодо стажу (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), має отримувати щонайменше 40% мінімальної зарплати.

В результаті гарантований розмір пенсій:

- з січня 2024 року збільшиться з 2680 до 2840 грн;

- з липня 2024-го — збільшиться до 3200 грн.

Тобто, ті, хто виконав вимоги щодо стажу та досяг певного віку, отримуватиме на 520 грн більше.

До речі, мінімальну пенсію у 2024 році збільшать з 2093 грн до 2361 грн. При цьому максимальну пенсію — на понад 2,6 тис. — до 23 610 грн.

Але ціни за вказаний період зростуть не на 40%, а на 52,2%. Тобто мінімальна виплата повинна бути на рівні 2944 грн.

Раніше"ФАКТИ" писали про те, які надбавки та доплати можуть отримати українці до кінця року.

137

Читайте нас у Facebook та Instagram