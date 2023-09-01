Перерахунок зарплат та пенсій: хто з українців гарантовано отримає доплату в 520 грн
Міністерство фінансів планує двічі підвищити мінімальну зарплату. Про це йдеться в документі, який Мінфін розіслав до департаментів фінансів органів місцевої влади.
Зокрема, з січня 2024 року вона становитиме 7100 грн, а з липня — 8000 грн, пише OBOZREVATEL.
Оскільки мінімальна зарплата і мінімальна пенсія тісно пов'язані через прожитковий мінімум, то це автоматично призведе до зростання гарантованого розміру пенсії.
Так, в Україні ті, хто досяг 65 років і виконав вимоги щодо стажу (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), має отримувати щонайменше 40% мінімальної зарплати.
В результаті гарантований розмір пенсій:
- з січня 2024 року збільшиться з 2680 до 2840 грн;
- з липня 2024-го — збільшиться до 3200 грн.
Тобто, ті, хто виконав вимоги щодо стажу та досяг певного віку, отримуватиме на 520 грн більше.
До речі, мінімальну пенсію у 2024 році збільшать з 2093 грн до 2361 грн. При цьому максимальну пенсію — на понад 2,6 тис. — до 23 610 грн.
Але ціни за вказаний період зростуть не на 40%, а на 52,2%. Тобто мінімальна виплата повинна бути на рівні 2944 грн.
Раніше"ФАКТИ" писали про те, які надбавки та доплати можуть отримати українці до кінця року.137