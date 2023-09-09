Занадто м'яко стосовно росії: підсумки саміту «Великої двадцятки»

У суботу, 9 вересня, учасники саміту «Великої двадцятки», що проходить у Делі, досягли згоди щодо тексту підсумкової декларації. Про це заявив прем'єр-міністр Індії, яка нещодавно успішно посадила космічний апарат на Місяць, Нарендра Моді, пише Reuters.

Документ був розроблений Індією, що приймає саміт, спільно з ПАР, Бразилією та Індонезією, і відповідає вимогам як росії, так і західних країн, сказав він.

На вимогу Москви у заяві замінено засудження агресивної війни Росії проти України. Натомість тепер дано лише посилання на відповідні резолюції ООН.

Західні країни відстояли формулювання, за яким усі держави мають утримуватися від зазіхань на територіальну цілісність чи політичну незалежність інших держав.

У документі знову зазнають критики, але тільки непрямої, загрози росії використовувати ядерну зброю.

«Застосування чи загроза застосування ядерної зброї неприпустимі», — йдеться у тексті.

Ще одне важливе рішення — Африканський Союз (АС) вступає до G20.

«З вашої згоди я хотів би запросити голову Африканського Союзу зайняти своє місце повноправного члена G20», — сказав Моді. Після цього глава АС, президент Коморських Островів Азалі Ассумані, підійшов до індійського прем'єра та обійняв його.

Членство Африканського Союзу у G20 означає посилення ролі так званого Глобального Півдня. Досі єдиною регіональною організацією, що входить до складу Великої двадцятки, був Європейський Союз, членами якого є 27 держав.

До Африканського Союзу входять 54 африканські країни, суверенітет яких визнаний на міжнародному рівні, а також Західна Сахара, державність якої є спірною. АС представляє інтереси 1,3 млрд людей.

Голова Євроради Шарль Мішель та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вітали рішення прийняти Африканський Союз у G20.

«Ми раді вітати Африканський Союз як члена G20», — заявила фон дер Ляйєн.

Росію на саміті G20 представляє міністр закордонних справ сергій лавров. Для володимира путіна закордонні поїздки стали майже неможливими через виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордер на його арешт за підозрою у скоєнні військових злочинів.

Як писали «ФАКТИ», у травні президент України Володимир Зеленський відвідав саміт G7 у Японії та провів низку зустрічей зі світовими лідерами.

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