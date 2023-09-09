Збірна України з волейболу обіграла Португалію та вдруге в історії вийшла до чвертьфіналу ЧЄ: відеоогляд матчу

У суботу, 9 вересня, чоловіча збірна України з волейболу провела поєдинок проти Португалії в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи, що відбувається у чотирьох країнах (Італії, Північній Македонії, Болгарії та Ізраїлі) з 28 серпня по 16 вересня за участю 24 національних команд .

Шлях «жовто-синіх» до плей-оф вийшов тернистим. Підопічні латвійського фахівця Угіса Крастіньша розпочали груповий етап із трьох поразок (від Словенії — 1:3, Хорватії — 2:3 та Болгарії — 1:3), але потім зібралися й завдяки двом перемогам (над Фінляндією — 3:2 та Іспанією — 3:0) змогли «застрибнути» в останній вагон. Що стосується піренейців, то в групі вони здобули три перемоги (над Румунією — 3:0, Ізраїлем — 3:0 та Туреччиною — 3:2) та зазнали двох поразок (від Франції — 1:3 та Греції — 2:3).

«Жовто-сині» традиційно потужно розпочали поєдинок та впевнено виграли перший сет (до речі, у всіх попередніх матчах, навіть програних, наша команда стартувала з виграної партії). Надалі підопічні Угіса Крастіньша обертів не зменшили й не дали супернику особливих шансів, «забравши» матч у трьох сетах — 25:20, 25:19, 25:22.

Найрезультативнішим у складі нашої команди став капітан Олег Плотницький (15 очок). У португальців найбільше пунктів набрав Алешандре Феррейра (16).

На чвертьфінальній стадії «жовто-сині» спробують взяти реванш у Словенії за поразку на груповому етапі (а також у чвертьфіналі ЧС-2022). Цей поєдинок відбудеться у понеділок, 11 вересня, у болгарській Варні. В інших чвертьфіналах зіграють: Франція — Румунія, Італія — Нідерланди/Німеччина, Польща/Бельгія — Сербія/Чехія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький став чемпіоном світу серед клубів.

Фото cev.eu

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