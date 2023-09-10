Дів та Водоліїв порадують цінні подарунки, а Близнюки опиняться у полоні ілюзій: гороскоп на 10 вересня 2023 року

Вихідний, 10 серпня, щоб пройшов вдало та з користю, краще провести з сім'єю та друзями. Спілкування з малознайомими людьми варто уникати, або обмежити до мінімуму.

Тим, хто ще немає другої половинки, зірки радять побути на самоті — почитати гарну книжку, або переглянути улюблений фільм.

Якщо хтось не відчуває в собі сил до будь-яких справ, астрологи радять пересилити лінощі та апатію, для покращення душевного стану зайнятись творчістю чи хобі, передає ukr.media.

Овен

Цей день бажано використовувати для відпочинку та відновлення сил. Складних справ, що особливо потребують уваги та акуратності, краще не планувати. Можливі сімейні розбіжності, суперечки через дрібниці. Ви прагнете будь-що-будь відстояти свою точку зору, не замислюючись про те, що завдаєте оточенню болю, раните їхні почуття.

У Овнів непогано складаються самостійні поїздки: вони дозволяють добре провести час, зробити вдалі покупки. При цьому великих сум краще не витрачати ні на розваги, ні на речі, які раптом здалися абсолютно необхідними.

Телець

Легкий, вдалий день, що приносить блискучі ідеї, натхнення та осяяння. Тільці із задоволенням експериментують, без сумнівів йдуть на ризик і досягають блискучих результатів. Можливий прогрес у комерційній діяльності; ділове чуття дуже гостре, ви не пропустите свій шанс заробити.

Друга половина дня підходить для спілкування. Ви чудово ладнаєте і з близькими, і з тими, кого бачите вперше, на всіх справляєте гарне враження. Романтичні побачення відбуваються виключно добре і запам'ятовуються надовго.

Близнюки

День непоганий, проте вам важко відразу правильно оцінити його події. Багато Близнюків опиняються в пастці ілюзій, хибних уявлень про себе та оточення. Якщо виникають проблеми та труднощі — постарайтеся обговорити їх із людьми, яким довіряєте; прислухайтеся до порад старших.

Сприятливий день для навчання: корисна інформація легко запам'ятовується, висновки ви робите виключно вірні. У другій половині дня ймовірні незаплановані зустрічі з людьми, стосовно яких ви відчуваєте суперечливі емоції. Стриманість допоможе уникнути сварки.

Рак

День пройде відносно спокійно. Він чудово підходить для того, щоб довести до кінця раніше розпочаті справи, відпочити та відновити сили. У багатьох Раків буде можливість поспілкуватися із незвичайними людьми, зав'язати цікаві знайомства.

Відносини, що починаються цього дня, навряд чи розвиватимуться так стрімко і легко, як хотілося б; швидше за все, доведеться подолати чимало перепон. Можна вирішувати питання, пов'язані з оформленням документів, отриманням кредитів та позик. У другій половині дня ймовірні невеликі приємні сюрпризи, гарні звістки здалеку.

Лев

Можуть виникнути труднощі, але немає сумнівів, що ви їх подолаєте, адже вашій завзятості немає меж. Варто взятися за справи, які ви довго відкладали, вважаючи неперспективними, виснажливими або просто надто нудними: зараз ви легко з ними впораєтеся і швидко досягнете потрібного результату.

Сприятливий день для спілкування з представниками державних організацій, а також із людьми, від яких може залежати ваше професійне зростання. Такі зустрічі Левам краще проводити в неформальній обстановці: так вам простіше справити сприятливе враження, викликати до себе непідробний інтерес.

Діва

Сприятливий день, цікавий та плідний. Швидко вирішується багато проблем, у тому числі такі, над якими ви не один місяць сушили голову. Діви матимуть шанс зробити щось корисне для оточуючих, допомогти людям, які опинилися в складному становищі. Можна пропонувати свої ідеї, проявляти ініціативу — вас, безперечно, підтримають.

Можливі грошові надходження, цінні подарунки, а також ділові пропозиції, прийнявши які ви значно збільшите свої доходи. Ви здатні знайти собі чимало цікавих занять, але все ж таки залиште час і для спокійного відпочинку — він вам потрібен.

Терези

Намагайтеся не турбуватися через дрібниці. Цей день може бути сповнений хвилювань, але навряд чи принесе якісь серйозні неприємності. Досягти поставлених цілей може бути важче, ніж зазвичай, через безлад, що панує навколо, а також тому, що не завжди вдається домовитися з людьми, на підтримку яких ви звикли розраховувати.

Сприятливий день для спілкування з однодумцями: їхня підтримка окрилює вас, надихає на нові подвиги. Друга половина дня підходить Терезам для сімейних заходів. Добре приймати гостей, влаштовувати домашні свята.

Скорпіон

Відповідний день для самостійної діяльності. Навіть найскладніші завдання ви швидше вирішуєте наодинці, ніж якщо хтось намагається допомогти вам. Багато представників знака змушені спілкуватися з людьми, які не викликають у них ні симпатії, ні інтересу. Скорпіонам вдається приховувати своє роздратування, але їхній настрій може зіпсуватися надовго.

Намагайтеся уникати сімейних конфліктів. Можна згладити гострі кути, розрядити атмосферу жартом; головне — не допустити обміну закидами, повернення до якихось неприємних ситуацій далекого минулого.

Стрілець

Перша половина дня вдала. Вона підходить і для спілкування, і для відпочинку, і для того, щоб зайнятися справами, до яких раніше не доходили руки. Ви уважні і нічого не упускаєте з уваги, тому не допускаєте помилок. Радують зустрічі з родичками та подругами, та й просто знайомі жінки часто підіймають вам настрій.

Пізніше може посилитись вплив негативних тенденцій. Стрільцям стане важче порозумітися з оточенням, з'явиться більше приводів для сварок. У цей час бажано знизити активність та обмежити контакти.

Козоріг

Початок дня буде винятково вдалим. Можуть збуватися давні бажання, складуться обставини, сприятливі для реалізації важливих планів. Деякі Козороги скористаються вдалим збігом, щоб вирішити важливі питання. Єдине, чого не варто робити тим часом — великі покупки; дуже великий ризик помилитися з вибором.

У другій половині дня може погіршитись самопочуття, не виключено загострення хронічних захворювань. На реалізацію всього, що було задумано, не вистачає сил, з'являються сумніви, що мета була обрана правильно. Але вплив негативних тенденцій не буде довгим, невдовзі все налагодиться.

Водолій

День порадує приємними подіями, вдалими збігами та цінними подарунками. Імовірний прогрес у справах, які для вас особливо важливі. У Водоліїв буде можливість навчитися чогось корисного, а також застосувати раніше набуті знання та навички. Імовірні успіхи у справах, які потребують фантазії та творчого підходу.

Ви добре ладнаєте з людьми, швидко знаходите спільну мову з новими знайомими і не втрачаєте нагоди порадувати близьких. Вдалий день для того, щоб помиритися з тими, з ким ви були в сварці, спробувати відновити романтичні стосунки.

Риби

Постарайтеся ні з ким не сваритись — якщо у вас це вийде, день складеться непогано. Приводів для розбіжностей справді буде більше, ніж зазвичай, але справа часто не в них, а в тому, що ви надзвичайно гостро реагуєте на будь-які зауваження на свою адресу, і навіть у компліментах знаходите крихту критики.

Рибам варто легше ставитися до того, що говорить оточення — це ж вам буде корисно. Не бажано займатись важливими справами, якщо вони вимагають участі інших людей. А ось у самостійній роботі можна досягти успіху, особливо якщо вона дає простір для творчості.

Нагадаємо, трьом знакам зодіаку варто очікувати у вересні додаткові фінансові надходження. Кому саме пощастить, у цьому гороскопі.

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