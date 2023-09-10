Дослідження про зв’язок між курінням вейпів та онкологією відкликано через сумнівність

«Всесвітній журнал онкології відкликав резонансну статтю від лютого 2022 року про поширеність раку серед користувачів електронних сигарет. Серед причин: занепокоєння щодо методології та достовірності висновків. Автори не надали обґрунтованих пояснень і доказів, тож статтю було відкликано на вимогу головного редактора», — повідомляє «Фокус» з посиланням на публікацію американського журналу «Reason».

У відкликаному дослідженні терапевт університету Іллінойсу Ануша Чідхарла та її 12 співавторів проаналізували дані Національного огляду здоров’я та харчування. Вибірка налічувала понад 154 тисячі респондентів, опитаних з 2015 по 2018 рік. 5% повідомили, що коли-небудь користувалися електронними сигаретами, 31,4% сказали, що є курцями електронних сигарет, а 63,6% відповіли, що взагалі не курять вейпи і ніколи ними не користувалися. Серед користувачів електронних сигарет поширеність раку становила — 2,3%, серед курців традиційних сигарет — 16,8%. Серед тих, хто не палить, хворіли на рак — 9,5%.

Серед претензій до дослідження: автори рахували як «користувачів електронних сигарет» навіть тих, хто лише спробував електронні сигарети — вони не брали до уваги, чи респонденти мали сталу історію куріння. Дослідникам також не вдалося відповісти на питання: діагнози були поставлені до чи після того, як люди почали курити електронні сигарети. Водночас вчені відзначали, що «електронні сигарети використовувалися більшістю хворих на рак, щоб кинути палити традиційні сигарети». Що свідчить про те, що їхні діагнози, зазвичай, передували використанню електронних сигарет.

Сумнівним також є висновок, що ризик захворіти для користувачів електронних сигарет був приблизно таким же, як і для традиційних курців (приблизно вдвічі більший ніж для некурців). Бо, самі автори відзначають, що «випаровування нікотину з електронних сигарет містить на 99% нижчу концентрацію канцерогенів, ніж від тютюнового диму».

Журналісти «Reason» припускають, що рецензенти взагалі не аналізували результати дослідження перед публікацією. На їхню думку, процес експертної оцінки був упередженим проти вейпінгу: так склалося, що перевага віддається статтям, що підкреслюють його потенційну небезпеку, навіть попри слабкість наукових досліджень, що лежать в основі.

Чідхарла та її колеги кажуть, що «збільшення використання електронних сигарет через їхнє широке просування як безпечніших альтернатив традиційному курінню» є «загрозою та ризиком для здоров’я». Але водночас дослідники описують електронні сигарети як «перспективний інструмент зменшення шкоди від куріння».

Чідхарла стурбована тим, що продукти для вейпінгу «зазвичай продаються як безпечна альтернатива», коли «довгостроковий ефект електронних сигарет ще не відомий». Паралельно автори дослідження визнають, що «вейпінг, навіть якщо може становити певні довгострокові ризики, менш небезпечний, ніж куріння», — цитують фрагменти суперечливого дослідження американські журналісти.

Тим часом Нова Зеландія першою у світі ухвалила тютюновий закон, який забороняє куріння для наступного покоління.

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