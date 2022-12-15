Стали першими у світі: Нова Зеландія прийняла тютюновий закон, який забороняє куріння для наступного покоління

Нова Зеландія запровадила постійно зростаючий вік для куріння, щоб заборонити особам віком до 14 років легально купувати сигарети, що є першим у світі законодавчим актом, який забороняє куріння для наступного покоління. Про це повідомляє The Guardian.

Заступниця міністра охорони здоров'я Айша Верралл під час ухвалення закону 13 грудня заявила: «Тисячі людей проживуть довше і здоровіше життя, а система охорони здоров'я заощадить 5 мільярдів доларів від відсутності необхідності лікувати хвороби, викликані курінням, такі як численні види раку, серцеві напади, інсульти, ампутації кінцівок».

Нова Зеландія рухається вперед з першими у світі антитютюновими законами, прагнучи створити країну, вільну від тютюнового диму. Вважається, що країна стане першою країною у світі, яка запровадить щорічне підвищення віку, з якого тютюнові вироби не можна буде продавати особам, які народилися 1 січня 2009 року або після цієї дати. Це супроводжуватиметься низкою інших заходів, спрямованих на те, щоб зробити куріння менш доступним і дешевим, включаючи різке зменшення дозволеної законом кількості нікотину в тютюнових виробах і примушення продавати їх лише через спеціалізовані тютюнові магазини, а не через магазини на розі та супермаркети.

Країна також збільшила фінансування медичних послуг та кампаній, а також розгорнула послуги з відмови від тютюнопаління спеціально для маорі та тихоокеанських громад.

Кількість магазинів, яким дозволено продавати сигарети, буде скорочено до однієї десятої від існуючого рівня — з 6 000 до 600 по всій країні. Закони були прийняті в остаточному читанні 13 грудня ввечері і набудуть чинності в 2023 році, коли Нова Зеландія намагається досягти своєї мети — зробити країну «вільною від тютюнового диму» до 2025 року.

Нові закони, однак, не обмежуватимуть продаж вейпів. Дані свідчать про те, що принаймні деякі новозеландці змінили свою нікотинову звичку та перейшли з сигарет на вейпи. Дані, опубліковані в листопаді, показали, що кількість людей, які палять щодня, впала до 8% - в порівнянні з 9,4% в минулому році — що є найнижчим показником з моменту початку спостережень. Однак зростання кількості щоденних користувачів вейпів було більшим, ніж падіння кількості щоденних курців: 8.3% дорослих зараз курять щодня, порівняно з 6.2% у минулому році.

Нагадаємо, що в Україні теж намагаються боротися з курінням — адвокат розповів про усі подробиці антитютюнового закону.



90

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram