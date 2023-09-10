«В керівництві НТВ є зрадники, які підтримують ЗСУ?»: у рф скандал через участь мовчунки Лорак у талант-шоу

«Голубку миру» Ані Лорак нещодавно запросили на російський федеральний канал, де вона опинилася в журі музичного шоу «Ты супер!». У своєму Telegram пропагандистський журналіст і телеведучий Руслан Осташко висловив обурення щодо цього й вважає уродженку Буковини «зрадницею».

«Чому вибір продюсерів припав саме на цю мадам — хороше запитання, — підкреслює Осташко. — Хто її туди протягнув — теж. І чому керівництво каналу цей вибір взагалі допустило? Відмовка „а ми не знали“ не спрацює — телевізійники завжди все знають. Небувалими рейтингами вибір Лорак теж пояснити не вийде — росіяни зрадників не люблять. Талановитих виконавців на російській естраді теж вистачає. Чому б не вибрати тих, хто не виступає/виступав проти рф? Чи причина в тому, що в керівництві НТВ є такі самі зрадники, які підтримують ЗСУ?» — написав путініст, додавши скріни своїх підписників, які теж проти Лорак в шоу.

Сама Ані Лорак, звичайно ж, радіє можливості заробити додаткові криваві гроші в росії. У своїх соціальних мережах з приводу нового проєкту співачка вихваляється, що в неї є великий досвід участі в музичних конкурсах.

Однак глядачі не раді бачити артистку, яка так хоче догодити окупантам, на телебаченні росії.

«Краще б „Вулиці розбитих ліхтарів“ показували, ніж цю Лорак», — пишуть жителі рф.

Тим часом стало відомо, що Ані Лорак все-таки влаштує ювілейний концерт у москві з нагоди свого 45-річчя 27 вересня. До цього виступ був під питанням, оскільки окупанти за сприяння українських жартівників хейтили зірку за «допомогу ЗСУ».

Тим часом запроданка Таїсія Повалій, яка втекла до росії та активно підтримує вбивчу політику путіна, пробила чергове дно. Вона разом з кремлівськими блазнями приїхала до тимчасово окупованого українського Луганська, щоб пропагувати «руський мір.

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