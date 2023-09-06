Повалій з путінськими блазнями пропагували «руський мір» в Луганську

Запроданка Таїсія Повалій, яка втекла до росії та активно підтримує вбивчу політику путіна, пробила чергове дно. Вона разом з кремлівськими блазнями приїхала до тимчасово окупованого українського Луганська. Там зрадниця з Ларисою Доліною, Сергієм Шакуровим, Володимиром Стекловим та іншими розважали загарбників, вбивць українського народу. Шоу влаштували з нагоди відкриття меморіального комплексу «Гостра Могила», де поховані окупанти, які прийшли зі зброєю в руках на українську землю.

Повалій разом з фанатиком війни Олександром Михайловим виконали пісню «На далеком берегу» та аплодувала цинічним промовам так званої місцевої «влади» про народ Донбасу, «який йде правильною дорогою». Відео з’явилось на пропагандистських каналах.

Нещодавно запроданка Повалій взяла участь у пропагандистських російських фестивалях із Z символікою. Вона видала чергову порцію маячні про патріотизм та «єдіную Русь».

А ще одна зрадниця Ані Лорак розважає росіян на російському телебаченні у вокальному шоу, де посідає крісло судді. Схоже, стилісти недолюблюють артистку. Над її зовнішнім виглядом глузують в мережі.

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