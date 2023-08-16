Зрадниця-співачка Ані Лорак, яка продовжує заробляти в рф криваві рублі, знайшла собі нове «джерело» для отримання грошей: вона буде опікуватися дітьми у цинічному шоу, де маленькі росіяни співатимуть пісень про те, який «путін молодець».

Про новий контракт Ані Лорак розповіли російські пропагандисти. За їх інформацією, вже незабаром на каналі НТВ запустять новий сезон вокального шоу «Ти супер» і українська співачка займе там суддівське крісло.

«Я чудово знаю, що таке стояти на сцені, будучи конкурсантом, і на що звертати увагу, коли ти перебуваєш у ложі журі. І я зможу поділитися цим досвідом. Головне завдання — оцінювати не мить, а розглянути потенціал», — прокоментувала свою роботу артистка.

Шоу напевне буде антиукраїнським, адже серед його учасників — діти, які опинилися в дитбудинках і школах-інтернатах, а також діти з прийомних сімей. А оскільки пропагандисти люблять використовують дітей у своїх цілях, напевне на екранах транслюватимуть брехливі історії і про дітей-українців, яких незаконно вивезли до рф.

Крім зрадниці Лорак суддями в шоу будуть:

ще один уродженець України Ігор Крутой, який запевняє, що росія не веде війну в Україні,

Олексій Воробйов, який виступав у псевдореспубліках Донбасу,

Люся Чеботіна — фанатка Путіна.

Люся Чеботіна

Олексій Воробйов

Схоже, що після спілкування з ними Лорак стане такою ж затятою любителькою кремлівського фюрера.

Адже недавно Ані зробила «пробний крок» — подарувала пральну машину біженцям з Донбасу. Певно, наслідуючи «бойових бурятів», які цупили подібні пралки під час окупації Київщини.

Фото thevoicemag.ru/

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