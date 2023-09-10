Змусили окупантів відійти: експерти ISW бачать прогрес України в районі Бахмута

Українські війська продовжують просуватись у контрнаступі. Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW). Згідно з повідомленням, українська армія, вочевидь, просунулася на південь від Бахмута. Зокрема, вони просунулися на північний захід від Новомайорського вздовж кордону між Донецькою та Запорізькою областями. Також спостерігається просування на північний схід і схід від Новопрокопівки та на захід від Вербового, повідомляє ISW.

Аналітики повідомляють про подальше, але поки що не підтверджене просування українських військ у Донецькій та Запорізькій областях. Український генеральний штаб повідомив також про невизначені успіхи в районі села Роботине. За даними України, село було звільнене від російської окупації 24 серпня. Російський військовий блогер також написав, що українські сили змусили російські війська відійти з села Андріївка, що поблизу Бахмута. Ці заяви наразі неможливо перевірити.

Три місяці тому ЗСУ почали контрнаступ на півдні країни, але просування вперед відбувається повільно через сильні оборонні позиції російських окупаційних військ. Втім, українська армія продовжує просуватися вперед. Військові експерти також вважають, що російські війська ослаблені.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку фахівців ISW, Україна досягла тактично значного прогресу на ключових напрямках.

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