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Україна

Україна досягла тактично значного прогресу на ключових напрямках, — ISW

20:03 14 серпня 2023
ЗСУ

Україна, схоже, досягає подальшого прогресу у своєму контрнаступі. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни у своєму аналізі. Згідно зі звітом, українські сили змогли досягти північної околиці невеликого містечка Роботине, яке розташоване на південний схід від міста Запоріжжя.

Україна вже кілька тижнів намагається послабити російську оборону на цій ділянці. Однак попередні атаки там зазнали невдачі. Однак експерти застерігають, що українські досягнення наразі є обмеженими, і неясно, як довго вони триватимуть.

Згідно зі звітом, Україна також змогла просунутися далі в інших місцях: війська, як повідомляється, досягли успіхів, наприклад, у містечку Урожайне на сході України. Український генеральний штаб також повідомив, що тривають наступальні дії в напрямку міст Бахмут і Мелітополь.

Відомо, що війська рф також залучили значну кількість сил до локалізованих наступальних операцій в районі Куп’янська та Сватового. Їх мета — відведення українських військ від районів українських контрнаступальних операцій.

Навіть якщо російське командування вирішить припинити локалізований наступ у цих районах, російським військам, знадобиться деякий час, щоб знизити темп своїх операцій і відвести сили для перегрупування. При цьому не відкриваючи ділянок фронту для успішних українських контратак, пише ISW.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в окупованому Бердянську пролунав вибух і здійнявся стовп диму, а на мосту через Керченський пролив завіса з білого диму.

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