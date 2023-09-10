Вольова перемога голландців у Дубліні та хет-трик Мітровича у Каунасі: відеоогляди матчів відбору Євро-2024

У неділю, 10 вересня, у рамках 6-го туру кваліфікації Євро-2024, в якому Україна побореться з Італією, відбулися дев'ять поєдинків у чотирьох групах.

Кваліфікація Євро-2024. 6-й тур

Група В

Ірландія — Нідерланди — 1:2 (Айда, 4, з пенальті — Гакпо, 19, з пенальті, Вегхорст, 56).

Підопічні Рональда Кумана, не зважаючи на швидко пропущений з пенальті м'яч, змогли на арені «Авіва» у Дубліні відсвяткувати перемогу. До речі, до цього голландці востаннє обігрували Ірландію в офіційному поєдинку далекого вже 1995 року.

Греція — Гібралтар — 5:0 (Пелкас, 9, Мавропанос, 23, 83, Мазурас, 70, 90+1).

Становище команд: Франція — 15 очок (5 матчів); 2. Нідерланди — 9 (4); 3. Греція — 9 (5); 4. Ірландія — 3 (5); 5. Гібралтар — 0 (5).

Група Е

Албанія — Польща — 2:0 (Асані, 37, Даку, 62).

Колись грізну Польщу у поточному відбірному циклі відверто лихоманить. Поразка від Молдови, важка перемога над Фарерами і ось тепер фіаско Левандовські та компанії на полі Албанії, якій Кадра не програвала з далекого 1953-го. Аж 70 років!

Фарери — Молдова — 0:1 (Раце, 53).

Молдавани із захисником «Карпат» Бабогло у складі після сенсаційної перемоги над Польщею у Кишиневі (3:2) вивезли три очки з далеких Фарерських островів.

Становище команд: 1. Албанія — 10 (5); 2. Чехія — 8 (4); 3. Молдова — 8 (5); 3. Польща — 6 (5); 5. Фарери — 1 (5).

Група G

Чорногорія — Болгарія — 2:1 (Савіч, 45+1, Йоветич, 90+6 — Боруков, 79). На 59-й хвилині вилучено Вуячича (Чорногорія), а на 61-й — Десподов (Болгарія) не реалізував пенальті.

Футбольний Бог повернув борг чорногорцям, які в минулому турі на 90+4-й хвилині втратили перемогу на полі литовців. У грі з болгарами господарі поля, залишившись у меншості, не лише не дозволили гостям реалізувати пенальті, а й у компенсований час вирвали три очки.

Литва — Сербія — 1:3 (Паулаускас, 45+1 — Мітрович, 23, 32, 43).

Перемогу гостям у Каунасі приніс хет-трик найкращого бомбардира в історії збірної Сербії форварда Мітровича, який влітку з «Фулхема» в «Аль-Хіляль» із Саудівської Аравії перебрався за 50 млн євро.

Становище команд: 1. Угорщина — 10 (4); 2. Сербія — 10 (5); 3. Чорногорія — 8 (5); 4. Болгарія — 2 (5); 5. Литва — 2 (5).

Група Н

Казахстан — Північна Ірландія — 1:0 (Самородов, 27).

Фінляндія — Данія — 0:1 (Хейб'єрг, 86).

Сан-Марино — Словенія — 0:4 (Віпотнік, 4, Млакар, 16, Ловрич, 61, Корнічнік, 67).

Становище команд: 1. Данія — 13; 2. Словенія — 13; 3. Фінляндія — 12; 4. Казахстан — 12; 5. Північна Ірландія — 3; 6. Сан-Марино — 0.

У понеділок, 11 вересня, у кваліфікації Євро-2024 зіграють: група D — Вірменія — Хорватія, Латвія — Уельс; група J — Португалія — Люксембург, Ісландія — Боснія та Герцеговина, Словаччина — Ліхтенштейн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України у відбірному поєдинку чемпіонату Європи відібрала очки у команди Англії.

Фото Twitter Ireland Football

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