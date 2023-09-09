Гол Зінченка допоміг Україні не програти грізній Англії: відеоогляд матчу

У суботу, 9 вересня, у польському Вроцлаві на стадіоні «Тарчинськи-Арена» пройшов відбірний матч на Євро-2024 між збірними України та Англії. Нагадаємо, у березні цього року в Лондоні «жовто-сині» зазнали поразки — 0:2.

Відбір до Євро-2024. 5-й тур

Україна — Англія — 1:1

Україна: Бущан, Конопля, Забарний, Матвієнко (Кривцов, 46), Миколенко, Степаненко, Зінченко (Буяльський, 76), Мудрик (Назарина, 90), Циганков, Судаков (Сидорчук, 65), Яремчук (Довбик, 65).

Англія: Пікфорд, Уокер, Гуехі, Магуайр, Чілуелл, Райс, Хендерсон, Меддісон (Фоден, 65), Сака (Галлахер, 87), Беллінгем (Решфорд, 65), Кейн.

Голи: Зінченко (26) — Вокер (41).

Попереджені: Степаненко (22), Яремчук (43) — Меддісон (35), Магуайр (86).

Ледь не головним питанням перед поєдинком було, чи встигне лідер нашої національної команди Андрій Ярмоленко відновитися та зіграти проти фаворита групи. У підсумку динамівець потрапив до заявки на гру, але до стартового складу включений не був.

Роль лідера у «жовто-синіх» зрештою взяли на себе інші. Вміло стримавши стартовий натиск англійців на чолі зі 120-мільйонним Кейном, підопічні Сергія Реброва за потужної підтримки заповнених трибун (усі квитки на гру, а «Тарчинськи-Арена» здатна вмістити 46 000 глядачів, були розкуплені) у середині першого тайму реалізували ледь не перший момент у матчі. Наші хлопці розігнали атаку правим флангом, Конопля прострілив у район 11-метрової позначки, куди набіг Зінченко та пробив повз воротаря — 1:0.

Утім піти на перерву, ведучи в рахунку, «жовто-синім» не вдалося. На 41-й хвилині Кейн, якого надійно «закрив» Матвієнко, виступив у ролі асистента, пасом ледь не з центру поля знайшовши у штрафному майданчику правого захисника Вокера, і той, підробивши м'яча, зблизька пробив у кут повз Бущана — 1:1, забивши свій дебютний гол у футболці збірної.

Другий тайм уже активніше розпочали англійці. В одному з епізодів після класного удару Сака лише реакція Бущана та поперечина врятували нашу команду від пропущеного м'яча. Загалом «жовто-сині» надто притиснулися до своїх воріт, і суперники довго плели «мереживо» перед нашим штрафним майданчиком — на щастя, до завершального результативного удару по володіннях Бущана справа так і не дійшла.

У підсумку до фінального свистка рахунок більше не змінювався. 1:1 — і «жовто-синім» вдалося розжитися одним очком у поєдинку із фаворитом нашої групи.

Додамо, що інший матч ігрового дня в групі С між Північною Македонією та Італією буде зіграний сьогодні пізніше.

Турнірне становище у групі С: 1. Англія — 13 очок (5 матчів); 2. Україна — 7 (4); 3. Італія — 3 (2); 4. Північна Македонія — 3 (3); 5. Мальта — 0 (4).

У рамках 6-го туру групи С у вівторок, 12 вересня, будуть зіграні наступні матчі: Італія — Україна, Мальта — Північна Македонія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна U21 не встояла на полі Німеччини в дебютному поєдинку тренера-іспанця.

Фото uefa.com

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