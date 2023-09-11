В другий понеділок місяця, 11 вересня, почнеться період, який сприятиме участі людей у спільних проектах, вважають астрологи.

В будь-якій компанії та серед колег легко знаходиться спільна мова та взаєморозуміння. Сьогодні багато людей можуть отримати пропозиції, які допоможуть їм згодом піднятися кар'єрними сходами, впевнені фахівці.

Овен

Насичений день. Буде багато справ, причому з більшою їхньою частиною вам доведеться справлятися наодинці, не чекаючи допомоги і не розраховуючи на підтримку. Можливі розбіжності в сім'ї, не завжди вдається відстояти свою точку зору; однак якщо ви сьогодні підете на якісь поступки заради збереження миру, то пізніше не пошкодуєте про це. У Овнів можливі вдалі покупки, буде шанс придбати речі, які вам давно подобалися. Друга половина дня обіцяє приємні знайомства, а також зустрічі з людьми, за якими ви останнім часом сумували.

Телець

Суперечливий день. Не все дається так легко, як хотілося б, і часто ви стикаєтеся з труднощами там, де їх, начебто, ніщо не віщувало. Можливі суперечки із близькими людьми; багато ваших вчинків здаються їм самовпевненими та необдуманими. Вас стомлюють постійні заклики до обережності: ви впевнені, що дієте досить розсудливо. У другій половині дня у Тельців буде можливість поговорити з коханою людиною, обговорити питання, які вас турбували останнім часом, разом ухвалити рішення, важливі для вас обох. Будьте щирі — це допоможе досягти порозуміння.

Близнюки

Дуже насичений день. Ви й самі не хочете сидіти склавши руки та іншим не дозволяєте цього. Можливе отримання важливої інформації, відомостей, які незабаром стануть у нагоді. Деякі Близнюки почнуть будувати грандіозні плани на майбутнє та втілювати їх у життя. Тут краще діяти без поспіху, оскільки на першому етапі важливо не допускати навіть незначних промахів. Сприятливий день для спілкування з родичами, друзями, коханою людиною. Ви чудово ладнаєте з близькими, легко знаходите спільну мову з тими, кого бачите вперше. Не виключені службові романи.

Рак

Яскравий день, що запам'ятовується, чудово підходить для нових починань. У Раків буде можливість разом із друзями та однодумцями взятися за якісь цікаві справи, зосередитися на заняттях, що дають змогу реалізувати ваш творчий потенціал. День підходить для обговорення будь-яких важливих питань, обміну думками, а також для публічних виступів. Можна робити невеликі покупки, проте розпоряджатися значними сумами одноосібно небажано: ви налаштовані занадто легковажно, можете витратити більше, ніж потрібно. Наприкінці дня можливі легкі нездужання.

Лев

Левам краще відкласти важливі справи та вирішення серйозних завдань. День добре підходить для того, щоб відпочити та відновити сили, а от здобути якісь важливі перемоги навряд чи вдасться. Буде нагода поспілкуватися з приємними людьми. Нові знайомі виявляться цікавими співрозмовниками, але не варто серйозно розраховувати на те, що вони виконають усі обіцянки, які сьогодні так охоче дають. Не йдіть на поводу у своїх примх. Протистояти спокусам та суперечливим бажанням буде нелегко, але виявити твердість духу варто — так ви уникнете марних втрат.

Діва

Плідний день. Ви домагаєтеся свого, навіть якщо це вимагає неабияких зусиль, з будь-якої складної ситуації знаходите вихід. Можливі несподівані відкриття та приємні сюрпризи, піднімуть настрій звістки здалеку. Важливо не поспішати, не приймати необдумані рішення, особливо якщо справа стосується грошей. Бажано відкласти великі покупки. Сприятливий день для поїздок, зміни обстановки. Дівам добре братися за нові справи — це дозволить не тільки багато чому навчитися, а й зав'язати приємні знайомства, знайти людей, які поділяють ваші інтереси та погляди на життя.

Терези

Сприятливий день для спілкування з членами сім'ї, зустрічей із друзями та коханою людиною. Ви легко знаходите спільну мову з тими, хто вам дорогий. Давні розбіжності забуваються, можна будувати плани на майбутнє. Приводів для суперечок та сварок у Терезів не буде. У справах варто керуватися здоровим глуздом; важливо не видавати бажане за дійсне. Варто прислухатися до порад старших. Уникнувши помилок і відмовившись від необачних вчинків сьогодні, ви позбавите себе багатьох проблем у майбутньому. У другій половині дня можливе погіршення самопочуття, не варто тим часом перевіряти організм на міцність.

Скорпіон

Скорпіонам хочеться чогось незвичайного і це бажання може штовхнути вас на необдумані вчинки. Для багатьох представників знаку день буде пов'язаний із невдалими експериментами; але в будь-якому випадку ви отримаєте цінний досвід і навчитеся чогось корисного. День добре підходить для активного відпочинку, поїздок, у тому числі романтичних. Якщо ви не можете дозволити собі негайно вирушити в дорогу, починайте планувати велику подорож: заняття виявиться захоплюючим та підніме настрій. Гарний день для побачень, спілкування з коханою людиною.

Стрілець

Не гайте часу даремно в першій половині дня, постарайтеся скористатися впливом позитивних тенденцій. Добре проходять ділові переговори та ймовірні зустрічі з людьми, які згодом стануть вашими союзниками та покровителями. Можна заручитися підтримкою людини, яка вже не раз надавала вам важливі послуги — цього разу вона готова зробити ще більше. Укладати угоди, робити покупки, вирішувати фінансові питання краще до обіду. Решта часу не така вдала, до того ж пов'язана з сильними коливаннями настрою, багато Стрільців хвилюватимуться і переживатимуть без причини.

Козоріг

Будьте рішучі: зараз потрібно діяти активно, час для роздумів у вас буде згодом. Протягом дня проявляються ті риси вашого характеру, про які інші навіть не здогадувалися; не дивно, що оточуючі будуть здивовані, а деякі — зачаровані. Можливі корисні знайомства, деякі Козороги отримують цікаві ділові пропозиції. На жаль, сьогодні багато представників знака настільки захоплені собою та своїми справами, що не можуть приділити увагу близьким, підтримати їх у скрутний момент.

Водолій

Вдалий день для важливих справ. У вас є шанси досягти відмінних результатів там, де інші зазнали невдачі. У Водоліїв можливі приємні сюрпризи, несподівані грошові надходження та подарунки. Буде нелегко порозумітися з близькими. Ви сваритеся з тими, кого любите, причому часто — через дрібниці, які зовсім не заслуговують на увагу. Не підходить цей день і для початку романів: нові захоплення обернуться переживаннями та хвилюваннями.

Риби

Сприятливий день. У вас є шанс досягти успіху в багатьох починаннях. Ваші зусилля недаремні. Якщо ви приступаєте до реалізації нового проєкту, можна не сумніватися, що він буде вдалим. Не всім Рибам швидко вдасться знайти помічників, але представники знаку обійдуться без них. Буде можливість допомогти комусь із близьких людей справою, грошима чи порадою. Вдається зміцнити сімейні зв'язки, помирити родичів, що посварилися. Романтичне побачення пройде добре, якщо ви проявите ініціативу.

Також сьогодні варто нагадати, що 11 вересня — день Водяної Мавпи, пише сайт Meteoprog.

Дуже розумна Водяний Мавпа вражає своєю уважністю та чутливістю, що є проявом її великих здібностей. Вона може блискуче виглядати та чарувати, але слід пам'ятати, що, як і будь-яка інша мавпа, вона може вміло керувати обставинами. Високорозвинуті емоції та інстинкти допомагають їй досягати результатів.

День Водяної Мавпи приносить великі можливості для реалізації креативних проектів та втілення нових ідей. Використовуйте свою фантазію, щоб не лише займатися улюбленою справою, але й зробити її джерелом прибутку. Хоча шлях до успіху може бути вимогливим, він вартий ваших зусиль.

«Тепер час розпочати планування майбутнього. Якщо ви зможете чітко визначити свої цілі, успіх обов'язково прийде», — пишуть фахівці.

Про характер людей, які народилися у день Водяної Мавпи, говорять короткі відео з мережі.

Це дійсно веселі і кмітливі тварини.

Нагадаємо, що 15 вересня 2023 року о 04:40 за київським часом, в небі з'явиться перший Молодик осені. Він подарує представникам трьох знаків Зодіаку неймовірну удачу та везіння.

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