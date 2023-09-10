Нові успіхи на фронті: ЗСУ взяли під контроль частину Опитного

Ранком у неділю, 10 вересня, Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю.

А вдень в ефірі телемарафону начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив, що українські військові провели успішну операцію на південь від Авдіївки, під час якої зайняли частину населенного пункту Опитне, передає «Суспільне».

«Два дні тому, коли російські військові штурмували позиції на півночі міста, українські військові провели блискучу операцію та зайняли частину Опитного. Вони там змогли закріпитись. Зараз тривають бої в самому населеному пункті», — зазначив він.

Фото DeepState

Очільник міської військової адміністрації додав, що напередодні ворог завдав 16 масованих ударів по території Авдіївської громади та понад 200 разів обстріляв позиції українських військових на цьому напрямку.

Від Опитного до Донецького аеропорту близько 3.5 км по прямій.

Нагадаємо, що днями українські військові підняли українські прапори у двох селах на Харківщині, що знаходяться у «сірій зоні» біля кордону з рф — Строївка та Тополі.

Фото зі сторінки командування Сухопутними Військами ЗСУ у соцмережах

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