Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, який оцінював український наступ як «важкий та кривавий», вважає, що у ЗСУ для прориву залишився місяць, максимум півтора.

На його думку, погодні умови дозволять українським військовим продовжувати активні наступальні дії протягом 30−45 днів, передає Бі-бі-сі .

Міллі зазначив, що українська армія рухається вперед, хоча повільніше, ніж очікувалося.

«Важкі бої все ще продовжуються. Українці б'ються і послідовно просуваються» , — заявив Міллі. — Залишилася ще деяка кількість часу, ймовірно, близько 30−45 днів придатної для боїв погоди, тож українці поки що не закінчили. Бої ще не закінчилися. [ЗСУ] поки що не закінчили бойову фазу того, що вони запланували".

Генерал нагадав, що, маючи всю інформацію, він припускав — ця війна буде дуже важкою і тривалою.

«Я з самого початку говорив, що ця війна буде довгою, повільною, важкою та пов'язаною з великою кількістю жертв. Рівно так і відбувається «, — сказав Міллі.

Зазначимо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі незабаром звільнить цю високу посаду. За інформацією The Washington Post, генералу залишилося служити трохи більше місяця. Поки що невідомо, хто його замінить.

Водночас голова української розвідки Кирило Буданов вважає, що ЗСУ зупиняти наступ не будуть. Просування вглиб російських позицій буде продовжуватися і під час осіннього бездоріжжя, і під час зимових холодів, але темпи, звичайно, знизяться.

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