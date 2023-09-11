Пенсійний фонд відсудив в українця десятки тисяч гривень: що стало причиною

Незважаючи на розпочату кремлівським диктатором путіним війну, в Україні регулярно виплачуються заробітні плати та пенсії, в тому числі і пенсії з інвалідності.

При цьому пенсіонерів прохають повідомляти до відділень Пенсійного фонду України (ПФУ) про зміни, які відбуваються у їхньому житті. Про те, до чого приводить нехтування цим правилом, пише видання Obozrevatel.

Згідно його інформації, Комунарський районний суд Запоріжжя зобов'язав українця повернути 26,8 тис грн виплаченої пенсії до бюджету. Він отримував пенсії з інвалідності. Судово-медична комісія позбавила його інвалідності, проте він продовжував отримувати виплату.

Як йдеться у рішенні суду № 333/4732/23, українець незаконно отримував пенсію з липня 2021-го до вересня 2022-го. Згідно з листом комунальної установи «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Запорізької обласної ради, що надійшов до управління у листопаді 2021-го, стало відомо, що відповідача не визнали інваліда. Утворилася переплата пенсії у сумі 26862 грн.

«Стягнути на користь Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області суму переплаченої пенсії у розмірі 26 862 грн за період з 01.07.2021 по 31.08.2022 р. Заочне рішення може бути переглянуте прийнятим його судом за письмовою заявою відповідача», — йдеться у рішенні суду.

З яких причин можуть забрати пенсію: якщо є помилка у прізвищі; якщо виплати отримали за фальшивими документами; якщо якийсь час жили за кордоном; якщо не отримували виплату 6 місяців; якщо ви переселенець та змінили місце проживання.

Раніше «ФАКТИ» писали, хто з пенсіонерів має отримувати доплату у розмірі 25% прожиткового мінімуму.

Фото: Pixabay

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