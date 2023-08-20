Пенсії з інвалідності: хто з українців у вересні отримає 2300 грн

В Україні, незважаючи на воєнний стан, проводяться заплановані підвищення та перерахунки пенсій.

Так, у березні було проведено масштабну індексацію, яка торкнулася майже 10 млн пенсіонерів. Було переглянуто виплати і особам з інвалідністю, пише профільне видання «На пенсії».

Що зміниться для осіб із інвалідністю з 1 вересня?

В Україні при розрахунку пенсії за інвалідністю до уваги беруть вік, групу та страховий стаж людини. Тому сума у кожної особи індивідуальна:

І група інвалідності — страховий стаж має становити від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, 100% від розміру пенсії за віком.

ІІ група інвалідності — стаж від 1 до 14 років, 90% від пенсії за віком.

ІІІ група інвалідності — страховий стаж від 1 до 14 років, а розмір — 50% пенсії за віком.

Мінімальна пенсія за інвалідністю — розмір

В Україні мінімальний розмір пенсії за інвалідністю становить:

для осіб з інвалідністю І групи — 2300 грн;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп — 2100 грн;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп — 2093 грн.

Раніше ми писали про те, чи стануть меншими виплати пенсіонерів через «заморозку» мінімальних виплат.

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