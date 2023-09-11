Принц Гаррі програв у футбол Борису Пісторіусу

Принц Гаррі став гостем популярної в Німеччині футбольної телепрограми на каналі ZDF. Герцог Сассекський прилетів до Дюссельдорфа, щоб відкрити «Ігри нескорених». Він спеціально одразу після церемонії відкриття поїхав із Дюссельдорфа до Майнца, де розташована студія ZDF, щоб розрекламувати змагання.

Гаррі виявився не єдиним гостем. Разом із ним участь у популярному шоу взяв міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який хоче прискорити темпи постачання зброї Україні.

Ведучі програми Катрін Мюллер-Гоенштейн і Свен Восс запропонували герцогу і міністру зіграти у футбол. Суть гри полягала в тому, щоб потрапити м'ячем у зазначені кути невеликих воріт. Кожному гравцеві давали шість спроб.

Гаррі запитав ведучих, що станеться, якщо він набере нуль очок. «Ви повинні будете надіти майку нашого футбольного клубу», — надійшла відповідь. У підсумку зійшлися на тому, що герцог у разі невдачі накине на себе шарф місцевого клубу FSV Mainz 05.

Гаррі сказали бити першим. «Але чому я?» — з посмішкою обурився він. «Тому що ви принц!» — відповіли ведучі.

Герцог Сассекський шість разів намагався влучити у площину воріт, але всі його удари виявилися неточними.

А ось міністр Пісторіус забив два голи.

В «Іграх нескорених» беруть участь понад 500 осіб із 21 країни світу, зокрема України. Нашу збірну весь стадіон у Дюссельдорфі вітав овацією.

На відкриття змагань принц Гаррі прилетів сам. Меган Маркл залишилася вдома в Каліфорнії з двома маленькими дітьми. Очікується, що вона приєднається до чоловіка пізніше цього тижня і візьме участь у церемонії закриття.

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