Не стримався: принц Гаррі пожартував з дружини на відкритті «Ігор Нескорених» у Німеччині

Минуло понад три роки відтоді, як принц Гаррі та герцогиня Меган відвернулися від британської королівської сім'ї та перенесли центр свого життя до США. Тепер подружжя рідко буває в Європі. Тому королівські шанувальники з нетерпінням чекали на «Ігри Нескорених» у Дюссельдорфі. Спортивний фестиваль для військових, які отримали поранення на війні, був започаткований Гаррі у 2014 році та є одним з його найулюбленіших проєктів, пише t-online.de.

38-річний принц не втратив можливості особисто відкрити захід перед 20 000 глядачів на Дюссельдорфській арені. Під оплески та овації принц піднявся на сцену та виголосив емоційну промову про згуртованість, повагу та вдячність.

«Ви й ваші сім'ї — ви знову частина команди, — підкреслив він, а також згадав про свою власну родину. - Я не кажу, що у нас вдома є фаворити, але, оскільки моя дружина нещодавно дізналася, що має нігерійське коріння, я гадаю, що цього року буде трохи більше суперництва».

Після цих слів Гаррі усміхнувся.

У минулому Меган та Гаррі вже час від часу давали зрозуміти, що не бояться подружньої конкуренції. Кілька місяців тому Меган Маркл несподівано з'явилася в рекламному трейлері «Ігор Нескорених» — і змагалася з чоловіком у грі в настільний теніс.

Чи дозволять вони обоє проявити конкуренцію під час змагань, ще належить з'ясувати. Гаррі приїхав до Німеччини на відкриття «Ігор Нескорених» сам, але до нього приєднається його дружина.

«Я можу підтвердити, що герцогиня Сассекська також приїде до Дюссельдорфа незабаром після початку ігор. На даному етапі ми як організатори також очікуємо, що вона буде присутня на церемонії закриття», — відповіла на запитання t-online прессекретарка заходу.

Спортивний захід для військовослужбовців з інвалідністю вперше відбувається в Німеччині — з 9 по 16 вересня.

Нагадаємо, незадовго до «Ігор Нескорених» на Netflix вийшов документальний фільм «Серце Нескорених» (Heart of Invictus). У ньому принц Гаррі надзвичайно відверто розповів про плани свого сина на майбутнє.

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