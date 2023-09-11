Побив людей та втік: скандального ексдинамівця розшукує на батьківщині поліція

Колишній нападник київського «Динамо» Клебер вляпався в халепу в рідній Бразилії.

Як повідомляє видання R7, ексфутболіст приїхав на одну із заправних станцій, де також знаходиться цілодобовий магазин, розташовану на околиці рідного Сан-Паулу. Клеберу не сподобалося, що там його не обслужили позачергово, і він напав на співробітників закладу. Завдавши кілька ударів працівникам заправки, спортсмен сів у орендований автомобіль та втік із місця інциденту.

Як повідомили очевидці співробітникам поліції, викликаним постраждалими, Клебер приїхав на заправку, будучи «явно чимось засмученим», та «шукав неприємностей, розштовхуючи людей, які перебували біля магазину». Наразі співробітники правопорядку зайняті пошуками спортсмена, щоб отримати й від нього свідчення у цій справі.

Зазначимо, що бразилець неодноразово порушував дисципліну, виступаючи у київському «Динамо», за яке в період із 2004-го по 2009-й провів 105 матчів та забив 36 м'ячів. Поїхавши з України, Клебер виступав у Бразилії за «Крузейро», «Палмейрас», «Греміо», «Васку да Гаму», «Куритибу», а завершив кар'єру в 2020-му, захищаючи кольори американського ФК «Болд». Минулого року ім'я ексфутболіста вже фігурувала у скандальній хроніці — тоді мати його доньки звинувачувала спортсмена у тому, що той не платить аліменти на дитину.

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