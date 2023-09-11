Після звинувачень у «зраді» Ані Лорак змушена виправдовуватися перед росіянами, щоб заробляти криваві рублі

Запроданка Ані Лорак, яка взяла участь у шоу «Ти супер!» на російському телебаченні, змушена виправдовуватися перед росіянами за «допомогу» ЗСУ та запевняти в своїй відданості. У своєму дописі вона вкотре вдає з себе «голубку миру», а інформацію про причетність до військової допомоги називає брехнею. Очевидно, вона серйозно злякалася, що не зможе заробляти в країні-агресорі.

«Останнім часом жахаюся кількістю брехливої інформації про себе. Ще 2008 року я отримала багато любові і визнання від простих людей у Росії. За покликом серця я допомагаю дітям-сиротам, оскільки сама пройшла через школу-інтернат, допомагаю сім'ям, біженцям з України. Це адресна допомога людям, які втратили дах над головою.

Я ніколи нікому не надавала і не збираюся надавати жодної військової допомоги, оскільки це суперечить усьому тому, у що я вірю. Я — співачка, а не політик. І я щиро вірю, що тільки любов і музика здатні об'єднати нас у світі", — написала Лорак.

Тим часом на болотах вважають, що на шоу її «протягнув» впливовий зрадник, який працює на НТВ та вимагають вигнати з проекту.

Нагадаємо, українці у соцмережах глузують з Лорак та дякують її за допомогу ЗСУ. Сама ж запроданка мовчить про війну та продовжує працювати в росії, поки ця країна щодня вбиває українців.

А зрадниця Повалій пішла ще далі, вона розважала російських загарбників у тимчасово окупованому Луганську.

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