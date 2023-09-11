Немає технічної можливості: адвокатка пояснила, чому прикордонники не зможуть обмежувати виїзд жінок за кордон

Попри те, що українки деяких професій мають стати на військовий облік, вони не матимуть обмежень для виїзду за межі країни. Обмеження стосуються лише мобілізованих жінок.

На сьогодні змін до Правил перетинання державного кордону в частині обмеження військовозобов’язаних жінок у праві виїзду за кордон внесено не було.

Про це у коментарі ТСН.ua заявила адвокатка Марина Бекало.

Крім того, за словами юристки, для реалізації такого обмеження внесення змін до цих правил недостатньо.

Адже військовослужбовці Державної прикордонної служби не мають інструменту перевірок всіх жінок, які перетинають кордон на предмет їхньої належності до військового обов’язку. Тобто в прикордонників просто немає технічної можливості перевірити цю інформацію.

«Практична реалізація обмежень можлива тільки після налагодження роботи Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та за умови доступу прикордонників до інформації, що міститься в цьому реєстрі. Інакше прикордонники ніяким чином не можуть перевірити, чи перебуває жінка на військовому обліку», — зазначила адвокатка.

У правилах перетинання державного кордону міститься вичерпний перелік документів, необхідний для виїзду за кордон. Документи про освіту, дипломи, до нього не включені, підкреслила адвокатка.

«Тому перевіряти у жінок наявність медичної або фармацевтичної освіти прикордонники не мають права. І на практиці навіть важко уявити реалізацію таких перевірок», — вважає Марина Бекало.

Адвокатка пояснила, що обмеження для жінок будуть діяти у разі їх призову на військову службу під час мобілізації. Тобто лише після того як жінки набудуть статус військовослужбовця.

«Встановлення обмежень для жінок в статусі військовослужбовців у виїзді за кордон в такому разі буде відповідати принципу виконання військового обов’язку на рівних засадах із чоловіками, що передбачений статтею 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», — зазначила Бекало.

Наразі виїзд за кордон, згідно з постановою Кабінету міністрів, обмежений для військовозобов’язаних чоловіків та держслужбовців (без поважних причин).

Як відомо, військовий облік для жінок в Україні зараз є добровільним. Однак, згідно з новим порядком військового обліку, від 1 жовтня 2023 року жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, будуть зобов'язані реєструватися в ТЦК та СП. Жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік лише за власним бажанням.

Варто зазначити, що взяття на військовий облік — це не призов на службу. Втім, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Такі жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками.

Якщо жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту, не стануть на військовий облік, вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 210 КУпАП за порушення правил військового обліку у вигляді штрафу у розмірі від 510 до 850 грн, зазначила Марина Бекало.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт стосовно відстрочки від мобілізації для студентів та викладачів.

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