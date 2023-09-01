Коля Сєрга наїхав на Тіну Кароль: фани стали на захист співачки

Музикант Коля Сєрга, який організував «Культурний десант» та запрошує українських артистів виступати перед військовими, поділився досвідом співпраці з Тіною Кароль. В нещодавньому інтерв’ю він зазначив, що кілька разів мав домовленості з Тіною, проте вона зривала виступи, відмовляючись останньої миті.

«Хтось обіцяв, але не приїжджав. Тіна Кароль, наприклад. За день постійно відмовлялася. Ну їй страшно було. Я розумію, що були якісь причини, але базово — це страх», — сказав Сєрга.

Сама Тіна на такі закиди не відреагувала. Проте слова музиканта зачепили фан клуб артистки. Учасники спільноти «ФанТіна» уточнили, що артистка їздила до військових, просто не з Сєргою.

Підтвердження виступів вони опублікували на своїй сторінці.

«Зараз у мережі гуляє інтерв'ю Колі Сєрги, який говорить, що Тіна не їздила з ним до військових. Але вона їздила, просто не з Колею. Зазвичай не можна розголошувати, хто і куди їздив, адже це здача дислокації наших захисників… Тіна завжди підтримує військових, наших героїв ЗСУ, і не одноразово в своєму житті була в «гарячих точках», — йдеться в дописі.

Фанати Тіни Кароль вважають, що Сєрга вирішив зловити хайп на імені артистки. В коментарях вони радять спочатку перевіряти інформацію та не розводити зраду.

«Ось таким як він і вірять люди, а потім кажуть, що Тіна погана. Спочатку треба перевірити інфу, а потом щось казати, а краще, якщо не знаєш, нічого не казати, щоб людей не дезінформувати», «Коли Тіна їздила до наших воїнів в АТО, то Коля і не думав туди їздити», «Сєрга ніяк не нахайпиться. То з Лободою, то вже до Тіни поліз», «Хто такий той Сєрга? Щось я його не знаю і тільки бачу, як він хайпиться», — пишуть в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль разом з американською композиторкою Даян Уоррен написала потужну пісню про Україну. Композицію помітили та подали на найпрестижнішу музичну премію «Греммі».

Під час свого сольного концерту в Палаці «Україна» Тіна Кароль «спалила» Кремль.

33

Читайте нас у Facebook та Instagram