Мобілізація в Україні: кому вручатимуть повістки у вересні

У зв'язку з тим, що Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 15 листопада, з початком вересня повістки, як і раніше, можуть отримати всі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають відстрочки по стану здоров'я або з інших поважних причин.

Про це нагадує РБК-Україна.

Насамперед, мобілізації підлягають військовозобов'язані з бойовим досвідом, а вже потім — люди з певними спеціальностями (водії, зв'язківці, оператори БПЛА, фахівці зі снайпінгу — інструктори та стрільці, IT-фахівці тощо).

Перш за все, мобілізувати можуть придатних та обмежено придатних за станом здоров'я з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років, а також придатних та обмежено придатних за станом здоров'я віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби.

Повістки можуть вручити знятим з військового обліку чоловікам віком від 18 до 60 років (з «білим квитком»), визнаним придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану рішенням ВЛК, які не скоювали тяжких злочинів.

За власним бажанням до війська можуть йти:

- призовники від 18 до 27 років, які раніше не проходили строкову службу (вони можуть підписати контракт із ЗСУ);

- військовослужбовці строкової служби (чий строк військової служби завершився під час дії воєнного стану та військова служба яких продовжена понад встановлені терміни, і які під час дії воєнного стану прослужили не менше шести місяців);

- жінки, які придатні за станом здоров'я;

- особи з інвалідністю та ті, хто мають право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами (з проходженням служби за місцем проживання) ;

- громадяни інших країн, які хочуть захищати Україну.

Оскільки під час дії режиму воєнного стану заборонено проведення призову до армії, то

чоловікам від 18 до 27 років повістки на строкову службу не видаються.

Виходячи з цього, у вересні громадянам видаватимуть три види повісток:

- повістку для уточнення даних (можуть вручити на вулиці);

- повістку на проходження ВЛК (тільки після уточнення даних);

- мобілізаційне розпорядження (якщо ВЛК визнала особу придатною, або обмежено придатною до служби).

Нагадаємо, у жовтні Міноборони має намір посилити заходи з мобілізації за допомогою цифровізації більшості процесів.

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