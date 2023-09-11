«Перехід школярів на офлайн-навчання можна порівняти з виходом дорослого на нову роботу»: психологиня Галина Алексєєнко про складну адаптацію

Цей навчальний рік для багатьох школярів став незвичайним, оскільки з онлайн-формату довелося перейти на офлайн. Цей перехід — непросте психологічне випробування. Він не менш складний, ніж коли з приходом пандемії багатьом людям довелося працювати онлайн. Про те, з якими психологічними проблемами можуть стикнутися школярі та як їх подолати, в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла кризова психологиня Галина Алексєєнко.

«Увесь вересень триватиме адаптація до навчального процесу. Не варто вимагати від дитини миттєвих результатів у навчанні»

— Перехід школярів на офлайн-навчання можна порівняти з виходом дорослої людини на нову роботу, — каже Галина Алексєєнко. — Багато дітей мають страх невідомості, адже, приміром, третьокласники ще по-справжньому до школи й не ходили. Спершу була пандемія, потім почалася війна. Частина дітей боїться самого процесу навчання, адже домашні умови можна назвати тепличними: щось можна подивитися в інтернеті, щось запитати у батьків, а коли вчитель викликає до дошки — це зовсім інша ситуація, бо треба сподіватися лише на себе та свої знання. Також багато хто з дітей відвик від живого спілкування з однолітками, а будувати взаємини — це непросто. Саме тому дитина може не хотіти йти до школи, вередувати й навіть психувати.

— Як же мають реагувати батьки? Як адаптувати дитину до нових умов?

— Батьки повинні поставитися до труднощів дитини з розумінням. Лаяти її та вимагати щось — марно. Насамперед заспокойте дитину, постарайтеся переконати, що все буде добре, що вона впорається з усім, скажіть, що ви їй допоможете. Таким чином ви сформуєте у дитини хорошу самооцінку, а це дуже важливо. Обов'язково помічайте навіть невеликі успіхи дитини та хваліть її, а якщо трапилася невдача, підтримайте. Позитивна самооцінка допоможе дитині впоратися з будь-якими завданнями, відсутність її виражатиметься у страху, що в неї нічого не вийде.

— Це справді важливо.

— Дорослі — батьки та педагоги — мають розуміти, що на долю нинішнього покоління школярів випали дуже непрості випробування, багато стресів. Перехід на офлайн-формат — це ще один стрес. Чим можна допомогти дітям? Необхідно розуміти, що весь вересень триватиме адаптація до навчального процесу. Не варто вимагати миттєвих результатів у навчанні та вганяти дитину в іще більший стрес. Пам'ятайте, що у стресовому стані мозок людини погано сприймає інформацію. Підтримуйте дитину та допомагайте їй налагодити спокійний та розмірений робочий процес.

«Зараз важко всім. Але набагато легше тим, у кого вдома є підтримка та опора»

— Діти самі не вміють організувати та налагодити режим роботи та відпочинку, — каже Галина Алексєєнко. — Організуйте робочий день дитини правильно — і деякі проблеми розв'яжуться самі. Перше — дитина має вчасно лягати спати. Це важливо для здоров'я нервової системи та успішного навчання. Почніть день із корисного та смачного сніданку з гарним настроєм. Хваліть дитину за успіхи. Бажайте гарного дня. Цікавтеся, як минув день і чим допомогти. У дуже складний час нехай ваша оселя стане для дитини й вас острівцем любови та підтримки. Дітям й в мирний час необхідні близькі, які можуть допомогти їм вирости людьми добрими та щасливими. Зараз же — тим паче. Потрібно розуміти, що сьогодні важко всім. Але набагато легше тим, у кого вдома є підтримка та опора.

— Цікаво, чи є діти, для яких перехід з онлайн-режиму в офлайн практично безболісний?

— Так, такі діти є. Якщо вони підтримували зв'язки з однокласниками, проводили з ними час, ходили з однолітками на різні секції та гуртки, адаптуватися до нових умов навчального процесу буде легше. Навички соціалізації необхідно розвивати у дитини за будь-яких умов. Онлайн-формат сприяв тому, що діти могли почуватися самотньо, ізольовано і як наслідок — замикатися у собі. Наразі батьки та педагоги мають приділити максимальну увагу комунікації дітей. Як це зробити? Наприклад, відзначати дитячі дні народження, організовувати дозвілля, щоби діти могли більше спілкуватися.

«Спілкування у колективі дає дитині цінний досвід обміну різними емоціями»

— Які є позитивні моменти переходу школярів з онлайн-навчання на офлайн?

— Діти нарешті повернуться до нормального режиму життя, побачать реальних однокласників та вчителів, зможуть з ними спілкуватися не за допомогою комп'ютера та телефону. Адже коли цілий день дитина одна вдома, виникає почуття самотності, втрачається навичка живого спілкування. Дітям для розвитку потрібні однолітки, більше простору — не лише дім, більше вражень та подій. В офлайн-форматі налагоджуються режим та фізична активність, які дітям потрібні. Адже шкільне життя дуже цікаве. Спілкування у колективі дає дитині цінний досвід обміну різними емоціями. Офлайн-навчання дає дітям досвід спільних переживань та можливість формування позитивних відносин. Дружба, взаємна допомога, почуття колективу — це дуже важливо. Батькам зараз, з одного боку, важче: треба організувати похід до школи, а з іншого боку, легше: дитина частину дня зайнята, школа організовує навчальний процес.

— Чи сприятиме перехід з онлайн-формату в офлайн стресостійкості дитини?

— Звичайно. Але головне, що без живого спілкування немає соціалізації та не формується емоційний інтелект. Адже надалі у житті необхідно вміти розуміти інших людей, взаємодіяти з ними.

— Чи варто батькам розповідати дітям про складнощі у своїй роботі?

— Можна згадувати про них, щоб діти не думали, що у батьків усе завжди ідеально виходить. Однак не можна говорити дитині про свої труднощі в тому сенсі, що це справжні проблеми, а складнощі дитини — нісенітниця. Краще сказати, що в усіх бувають проблеми, і показувати приклад, як можна впоратися з ними. Важливо уважно ставитись до проблем дітей. Їм і в мирний час непросто дорослішати. А війна додає стресу. Тільки наша любов та підтримка можуть допомогти дітям. Пам'ятайте, що при постійному стресі мозок дитини працювати на повну силу не може.

— Діти вже спробували вчитися й онлайн, і офлайн. Можливо, найкраще комбінувати ці формати?

— Думаю, що в мирний час все ж найкращий формат — офлайн. Онлайн-навчання добре для такого непростого часу, як зараз, наприклад, у тому випадку, якщо дитина перебуває за кордоном і хоче продовжувати навчання у рідній школі. Комбіноване навчання пропонує вибір. Я як психолог — за соціалізацію та формування емоційного інтелекту. Дітям треба навчитися жити у суспільстві. Це дуже важливо. У кожному віці психіка дитини та мозок розв'язують певне завдання розвитку. Якщо таке не відбувається, це загрожує людині проблемами в житті.

— Якими словами підбадьорити дитину у складній для неї ситуації?

— Я бачу, що тобі складно. Розкажи. Я тобі допоможу.

Раніше Галина Алексєєнко розповідала «ФАКТАМ» про складнощі емоційного вигоряння.

Фото з альбому Галини Алексєєнко

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