Продавали «посвідчення моряка» ухилянтам: на Одещині затримали двох посадовців

На Одещині Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон.

В результаті комплексних заходів затримано двох зловмисників: співробітника Ізмаїльського морпорту, а також чиновника Дунайської кваліфікаційної комісії Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

За даними СБУ, за гроші посадовці пропонували ухилянтам виїхати за межі України як судноводії торговельних кораблів.

Для цього фігуранти «допомагали» своїм клієнтам «гарантовано» скласти іспит на отримання відповідної кваліфікації.

Вартість таких «послуг» становила від 700 до 1,2 тис. американських доларів. Сума залежала від наявності первинних навичок у морській справі та фінансових можливостей ухилянта.

Таким чином корумповані посадовці «заробили» майже 2 млн у гривневому еквіваленті.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів «на гарячому» під час передачі грошей.

На підставі отриманих доказів затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, в Києві викрили детективне агентство, яке займалося продажем персональних даних та інформації про особисте життя громадян.

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