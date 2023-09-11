«Внутрішньо готовий до того, що війна може виявитися затяжною»: що сказав Зеленський в інтерв'ю The Economist

Президент України Володимир Зеленський категорично відкидає будь-які компроміси, у тому числі й переговори з російським диктатором володимиром путіним.

Про це він заявив в інтерв'ю The Economist, одну з ключових тез якого окреслив так: «Якщо ти не з Україною, то ти з росією, а якщо ти не з росією, то ти з Україною. І якщо партнери нам не допоможуть, значить вони допоможуть росії перемогти. Ось і все» .

Зеленський також заявив, що внутрішньо готовий до того, що війна може виявитися затяжною. Війну на виснаження, коли змагаються економіки країн, ми виграємо, каже президент, бо Україну підтримує Захід, а ресурсів самої росії надовго не вистачить.

За його словами, деякі партнери можуть сприйняти нещодавні труднощі України на полі бою як привід для того, щоб змусити її до переговорів із росією, але «це поганий момент, оскільки путін бачить те саме». На думку президента України, путін прагне виснажити Україну, але росія сама є крихкою.

путін «не розуміє, що у довгій війні він програє. Тому що не має значення, що його підтримують 60% або 70% (росіян. — Авт.). Ні, програє його економіка. А нашу підтримує Захід», — сказав Зеленський.

За словами президента, через майбутні вибори в США та Європі він розуміє, що зберегти підтримку буде складно, особливо за відсутності значного прогресу на фронті. Але вважає, що можлива перемога Трампа у 2024 році не принесе перемоги Путіну, бо Трамп «ніколи» не підтримає Путіна.

«Сильні американці так не роблять» , — сказав Зеленський.

Він також сподівається, що Байден продовжить курс на підтримку України, якщо його переоберуть, адже США навряд чи хочуть «другий Афганістан».

Зеленський вірить у те, що західні виборці на боці України — на відміну від деяких західних лідерів.

«Народ не вибачить своїм лідерам, якщо вони втратять Україну» , — сказав президент України.

На його думку, війна продовжуватиметься «доти, доки росія залишатиметься на українській території».

Угода, досягнута шляхом переговорів, не буде постійною. путін має звичку створювати «заморожені конфлікти» на кордонах росії (наприклад, у Грузії) не як самоціль, а тому, що його метою є «відновлення Радянського Союзу», вважає Зеленський.

Ті, хто вирішує розмовляти з людиною в кремлі, «обманюють себе», так само як західні лідери, які підписали угоду з Адольфом Гітлером у Мюнхені у 1938 році лише для того, щоб спостерігати за його вторгненням до Чехословаччини.

«Помилка не в дипломатії. Помилкою є дипломатія з путіним. Він веде переговори лише з самим собою «, — сказав Зеленський.

За його словами, згортання допомоги Україні лише затягне війну. І це створить ризики для Заходу. Неможливо передбачити, як мільйони українських біженців у європейських країнах відреагують на те, що їхню країну покинули.

«Тривала війна на виснаження означала б роздоріжжя для України. Країна втратить ще більше людей, як на лінії фронту, так і в еміграції. Це вимагатиме «повністю мілітаризованої економіки», — упевнений президент.

Уряд має запропонувати цю перспективу своїм громадянам, каже Зеленський, не уточнюючи, як саме. Але сказав, що майже через 19 місяців війни «морально» готовий до змін. Але він обговорить цю ідею зі своїм народом лише тоді, коли слабкість в очах його західних прихильників стане «трендом». Чи настав цей момент? «Ні, ще ні , — каже він, — Слава Богу».

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі ще спочатку російського вторгнення попереджав, що ця війна буде дуже важкою та тривалою. Наразі ЗСУ наступають, але важко і повільніше, ніж очікувалося. Генерал вважає, що в українців для прориву залишився місяць максимум півтора. Потім буде осіннє бездоріжжя й холод, наступ ще більше сповільниться.

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